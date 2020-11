Alle Jahre wieder die gleiche Mahnung

Ich möchte nicht missverstanden werden: Natürlich freue ich mich als Ruheständler hier auf dem Dorf zwischen Nebel, Knicks, Wintersaat und vom Sturm verwehten Aerosolen über jede Post. Ich darf auch die Leser beruhigen, die in Sorge waren, ob mein Hund häufig genug an die frische Luft komme. Notfalls kann er in einem großen Garten stundenlang alles erledigen, was er erledigen will oder erledigen muss. Wenn ich jedoch dutzendfach Mails erhalte, in denen beklagt wird, dass irgendwelche Medien „dem“ Staatsmann gedenken, wenn eine Leserin empört mitteilt, im Radio habe man gerade „dem“ Verstorbenen gedacht, und wenn ein Leser eine Reihe von Zitaten aus dem Deutschlandfunk gesammelt hat, in denen die reflexiven Verben ins Passiv gesetzt worden sind (übrigens eine bemerkenswerte Leistung!), dann reibe ich mir zwar kurz in einem Anflug von Schadenfreude die Hände, sage mir dann aber: Kein Journalist ist fehlerfrei. Ich bin Autor und nicht der Korrektor Germaniae.

Zum Schmunzeln ist die Tafel vor einer Wirtschaft, die ein Leser fotografiert hat. Darauf wird als Tagesgericht eine „Martinsgans" angepriesen. Allerdings gibt es die Gans nicht ganz, sondern in Teilen als Keule oder Brust „mit Rotkohl und Kartoffelklöße[n]". Ich fürchte, jetzt gibt es sie nur noch eingefroren außer Haus. Es wäre kleinlich, bei dem moderaten Preis von 17,50 Euro auch noch auf dem korrekten Dativ Plural zu bestehen. Alle Jahre wieder ist im November der vorbeugende Hinweis vonnöten, dass wir tunlichst im Genitiv und nicht im Dativ gedenken sollten. Nachdem die katholischen Christen bereits „ihrer" Heiligen und Seligen gedacht haben, steht außer dem Volkstrauertag der Totensonntag als Ende des evangelischen Kirchenjahres noch bevor. Wir gedenken „des" oder „der" Verstorbenen, nicht „dem" oder „den". So viel Grammatik schulden wir denjenigen, die bereits von uns gegangen sind. Reflexive Verben sind rückbezügliche Verben. Bei einem reflexiven Verb wird mithilfe eines Reflexivpronomens oder eines Personalpronomens auf das Subjekt zurückverwiesen: Sie fürchtet „sich". Ich ärgere „mich". Damit sind wir jedoch noch nicht am Ziel. Eine Grammatik wäre keine deutsche Grammatik, wenn sie nicht weitere Unterscheidungen kennte, nämlich die in echte und in unechte reflexive Verben. Die Regel klingt reichlich banal: Echte reflexive Verben können nur reflexiv verwendet werden (wer hätte das gedacht!): Ich schäme „mich" (wozu im Augenblick zwar kein Anlass besteht). Das Schämen wäre meine ureigene Angelegenheit. Es bezieht sich auf mich selbst. Ein Fremdschämen findet nur bei einigen Teilnehmern an Talkshows statt, aber nicht in der Grammatik. Unechte reflexive Verben sind hingegen Verben, bei denen statt anderer Ergänzungen auch ein Reflexivpronomen stehen kann (aber nicht muss): Mutter wäscht „sich". Reflexiver geht es kaum. Wir sehen im Geiste, wie Mutter am Waschbecken steht und den Waschlappen gegen das Subjekt, nämlich gegen sich selbst, führt und sich den Schlaf aus den Augen wischt. Es könnte aber auch heißen: Mutter wäscht „ihn". Dann hat sie ihren Sprössling am Nacken gepackt, drückt seinen Kopf unten den Wasserhahn und schrubbt ihm den angelaufenen Hals. Bei diesen beiden Möglichkeiten eines unechten reflexiven Verbs ändert sich nicht nur die Valenz, die Eigenschaft eines Verbs, im Satz Ergänzungen zu fordern, sondern auch in entscheidender Weise die Zielrichtung, nämlich ob Mutter oder Sohn freiwillig oder zwangsweise im Badezimmer einer Reinigung unterzogen werden. Die Bedeutung des Verbs wechselt, wenn der Arzt „ihm" ein Medikament verschreibt (verordnet) oder er „sich" verschreibt (aus Versehen falsch schreibt). Selbstverständlich kann ein reflexives Verb nicht ins Passiv gesetzt werden. Ich „werde mich geschämt" oder „da wurde sich dann angepöbelt" ist Kabarett, aber kein Deutsch.