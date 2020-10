Peter Schmachthagen

Meine Enkelin Elisa, Mitte August eingeschult, kann inzwischen nicht nur „Mama“, sondern auch „Papa“ und „Oma“ schreiben. Die Vokale bezeichnet sie jetzt als „Piloten“, wohl deshalb, weil diese Buchstaben die Wörter steuern. Ich versuche herauszubekommen, ob die Konsonanten (Mitlaute) demnach endlich die Passagiere für den BER sind – aber darauf sollte sich in Berlin niemand verlassen.

Elisas Schule hat auch eine Mensa, in der die meisten Kinder Mittag essen. „Was gab’s denn?“, fragte ich. Ein Mädchen rief begeistert: „Spaghettis!“ Die Zusatzfrage „Mit Zigeunersoße?“ schluckte ich im letzten Augenblick herunter. Diskussionen über die Political Correctness wären nicht altersgemäß gewesen, doch eine Korrektur italienischer Plurale konnte ich mir auch Sechsjährigen gegenüber nicht verkneifen.

„Es heißt ‚die Spaghetti‘, nicht ‚die Spaghettis‘, also ohne ‚s‘“, erklärte ich. Die Kinder staunten. „Und wie heißt eine einzelne lange Nudel?“, wollte Elisa wissen. „Das ist ein Spaghetto. An der Wand eurer Turnhalle befinden sich viele Graffiti, während eines dieser zweifelhaften Kunstwerke ein Graffito wäre. Mutter hat auf dem Wochenmarkt ein Kilo Zucchini gekauft, nachdem sie einen Zucchino genau geprüft hatte.“

Die italienischen Esswaren sind in dieser Hinsicht etwas stur

Die meisten Fremdwörter passen sich mit der Zeit der deutschen Flexion (Beugung) an und werden zu Lehnwörtern, doch die italienischen Esswaren sind in dieser Hinsicht etwas stur. Kürzlich hatte ich ein langes Gespräch mit der Duden-Sprachberatung, um die Einzahl von Gnocchi herauszufinden.

Gnocchi sind Klößchen aus einem Teig mit Kartoffeln und Mehl, und bevor man sie isst, sollte man sie erst einmal aussprechen können. Der Plural hört sich wie [’njoki] an, beginnend mit einem gutturalen [nj], einem geschlossenen [o] und einem [k]. Das „h“ wird nicht gesprochen, sondern verhindert, dass das „c“ zum Zischlaut mutiert. Dann hieße es [’njotschi] wie in „Cappuccino“.

Ich stellte also meine Frage: „Mutter schüttete die Gnocchi in die Pfanne, aber ein Gno…, ja, wie heißt nun der Singular?, fiel daneben.“ Die Antwort des Experten: „Schreiben Sie ‚Klößchen‘. Ein Singular von Gnocchi ist im Deutschen nicht vorgesehen!“ Hm, da lag nun das Gebilde aus Kartoffeln und Mehl neben der Pfanne und hatte keinen Namen. Also betätigte ich mich formenbildend und nannte das Klößchen „einen Gnocco“, hier ohne „h“, denn vor einem „o“ wird das „c“ italienisch ohnehin als k-Laut gesprochen.

„Herr Ober, drei Cappuccino, bitte!“

Ein Cappuccino ist ein heißes Kaffeegetränk, das mit aufgeschäumter Milch zubereitet wird. Wenn sich Kaffee und Milch im Glas vermischen, nimmt das Getränk die Farbe der Kutte der Kapuzinermönche an, was zu der Bezeichnung geführt hat. Formal lautet auch hier der italienische Plural „Cappuccini“, doch ist Ihre Bestellung „Herr Ober, drei Cappuccino, bitte!“ akzeptabel, denn im Deutschen verstehen wir „drei Tassen Cappuccino“ darunter. Bei Latte macchiato[s] („gefleckte Milch“) setzt sich allerdings immer mehr das deutsche Plural-s durch.

Der Espresso ist ein in einer Spezialmaschine schnell zubereiteter starker, „ausgedrückter“ Kaffee. Man könnte ihn auch „Schnellkaffee“ (caffè espresso) nennen, aber das tut niemand, um sein weltmännisches Flair nicht zu gefährden. Der Plural hat auch hier die Form „Espressi“, doch wird der Ausdruck – Weltläufigkeit hin oder her – immer mehr eingedeutscht, sodass man fast nur noch „Espressos“ hört. „Das“ Espresso ist eine kleine Kaffeestube mit dem Plural „die Espressos“, in der hauptsächlich das serviert wird, was der Name besagt.

Gleich auf drei Plurale hat es die über die Alpen herübergeschwappte neue deutsche Volksnahrung der „Pizzas“, „Pizzen“ oder „Pizze“ gebracht, für die abends zahlreiche Lieferdienste mit ihren flachen, durchweichten Kartons durch unsere Siedlung schwirren, sodass man annehmen könnte, bei sämtlichen Nachbarn sei gleichzeitig der Strom ausgefallen.