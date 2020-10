Wenn der Sexus nicht zum Genus passt

Meine Enkelin, im Mai sechs geworden, ist Mitte August zur Schule gekommen – nicht in Berlin, sondern in einer kleinen Stadt eines Flächenlandes. Mitte September konnte sie bereits „Mama“ schreiben und erklärte mir am Telefon: „Opa, wir haben schon alle Vokale gelernt!“ Etwas verblüfft ob dieses Fachbegriffs aus dem Munde einer Erstklässlerin fragte ich zurück: „Elisa, was sind denn Vokale?“ „Na, Opa, a, e, i, o, u – weißt du das nicht?“

Gleichzeitig bekam ich eine E-Mail von einem älteren Leser, in der es hieß: „Schön, dass es Sie gibt! Heute war die Kolumne ‚Tmesis' für mich wieder sehr lehrreich. Bitte auch weiterhin die lateinischen Begriffe in Klammern übersetzen." Das lässt den Schluss zu, dass es eher betagte Leserinnen und Leser sind, die während ihrer Schulzeit nur die deutschen Bezeichnungen benutzt haben. Allerdings überlege ich, wie oft ich noch gängige Begriffe wie Konjunktion (Bindewort), Plural (Mehrzahl) oder Adjektiv (Eigenschaftswort) übersetzen kann, bis ein Leser genervt zurückfragt, ob ich ihn etwa für beschränkt halte. Natürlich bedürfen seltene Ausdrücke wie Tmesis (Teilung eines Verbs), Syntax (Satzbau) oder Semantik (Bedeutungslehre) weiterhin ihrer „deutschen" Klammer. Dazu gehört auch die Kongruenz, mit der wir uns jetzt etwas ausführlicher beschäftigen wollen. Unter der Kongruenz versteht man in der Sprachwissenschaft die formale Übereinstimmung zusammenhängender Teile in einem Satz. Wenn zum Beispiel das Subjekt (Satzgegenstand) im Plural steht, kann sich das Prädikat (Satzaussage) nicht im Singular (Einzahl) präsentieren. Die Regel fordert in diesem Fall eine Übereinstimmung, eine Kongruenz im Numerus (in der Zahlform) – Plural zu Plural, Singular zu Singular. Ben und Otto sind auf dem Weg zum Schwimmbad; also „gehen" (Plural) zwei Personen (ebenfalls Plural) schwimmen. Falls nun der kleine Gustav hinterherhechelt, so fordert die Kongruenz den Singular, denn jetzt „geht" als Letzte nur eine Einzelperson schwimmen. Ben oder Otto „müssen" auf Gustav aufpassen. Müssen? Falsch! Entweder passt Ben auf, oder Otto passt auf, aber keinesfalls beide gleichzeitig. Da also jeweils nur eine Person aufpasst, steht das Prädikat im Singular. Es heißt: Ben oder Otto „muss" auf Gustav aufpassen. Merke: Mit „und" Plural, mit „oder" Singular. Schwierig wird es bei der Kongruenz im Genus, im Geschlecht, denn hier stoßen zwischen Hochsprache und Umgangssprache häufig das grammatische Geschlecht (Genus) und das natürliche oder semantische Geschlecht (Sexus) zusammen. Im Maskulinum (männlich) oder Femininum (weiblich) entstehen kaum Reibungspunkte, etwa bei der Wahl des zugehörigen Pronomens (Fürwortes): Der Mann geht schwimmen; „er" fürchtet die Herbstkälte nicht. Seine Frau fährt hinterher; „sie" hat heißen Tee dabei. Doch wie ist es mit einem Mädchen? „Das" Mädchen ist ein generisches Neutrum, ist grammatisch gesehen sächlich, sodass als Kongruenz im Genus das zugehörige Pronomen „es" lautet: Das Mädchen kann nicht schwimmen; „es" bleibt am Beckenrand stehen. Da aber alle Welt in einem Mädchen ein weibliches Wesen sieht, hört man oft den Bezug mit dem Pronomen „sie". Das ist hochsprachlich jedoch falsch! Die Lokalredaktion einer Großstadtzeitung hatte einen vierspaltigen Aufmacher mit der Überschrift „Mädchen (16) stirbt auf der Party ‚seiner' Freundin" versehen. Als ich das las, freute ich mich über die grammatische Korrektheit dieses Titels. Ich ahnte aber gleich, dass diese richtige Kongruenz einen Shitstorm in der Leserschaft auslösen werde. Im Fließtext hätte die Meldung mit dem Pronomen „es" wiederaufgenommen werden müssen: „Es war sofort tot." Da das jedoch aller biologischen Erfahrung widerspricht, sollte man das natürliche Geschlecht durch ein neues Bezugswort hereinholen: „Die Schülerin starb wegen ‚ihres' Drogen- und Alkoholkonsums."