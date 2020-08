Setzt man ein Komma, wenn man Luft holt?

Natürlich nicht, so einfach wird es nicht klappen! Die Regeln der Zeichensetzung sind der schwierigste Teil der Rechtschreibung.

Die deutsche Zeichensetzung, fachsprachlich Interpunktion genannt, ist völlig ideologiefrei, aber äußerst schwierig – früher wie heute. Ein Studienassessor, der dieses Thema auf dem Lehrplan gefunden hatte, erklärte uns in der 7. Klasse: „Die Interpunktionsregeln sind das Einfachste an der Rechtschreibung“ und kündigte ein Komma-Diktat an. Ein Mitschüler, der hervorragend Fußball spielte, aber Sorge um seine Deutsch-Note im Zeugnis hatte, versprach mir, dass er mich ausnahmsweise als linken Läufer beim Klassenspiel gegen die Parallelklasse aufstellen würde, wenn ich ihn beim Diktat abschreiben ließe.