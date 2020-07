Ein wahrlich überirdischer Werkvertrag

Oder sollte es sich um oberirdisch handeln? Der Semantik zweiter Teil: Nicht alles ist gleich, was wie ein Synonym klingt.

Immer wenn ich ein neues Thema aufrufe, drohe ich wochenlang von diesem Thema nicht mehr loszukommen. So steckte ich in der Deklination (Beugung) der Adjektive (Eigenschaftswörter) fest, bis die Corona-Krise mich zwang, mich erst einmal der Bezeichnung böser Viren zu widmen. Vor einer Woche beschäftigte ich mich mit Wörtern, die eine ähnliche Bedeutung zu haben scheinen, aber nicht austauschbar, nicht synonym (sinngleich) sind. Ich hatte nicht gedacht, welche Aufmerksamkeit die Semantik (Bedeutungslehre) in der Leserschaft entfachen kann.