Wenn der Nikolaus einen Furz lassen musste

Nein, keine Bange, ich habe nicht die Absicht, mich in der vierten Woche hintereinander über das Coronavirus und seine Folgen auszulassen, obwohl die Pandemie durchaus sprachliche Aspekte hat. Dem Robert[-]Koch-Institut fehlt ein Bindestrich, ein Pathologe gibt ein Interview wegen „dem“ Virus, die bekannte Boulevard-Zeitung mit den vier Buchstaben druckt diesen peinlichen Grammatikfehler in einer Spalte mehrmals nach, und als die Kollegen das Thema fast leergeschrieben hatten, rückte die weltbewegende Frage in Aufmacher-Nähe, welcher der neuen Ausdrücke in den Duden aufgenommen werden könnte. Die Bezeichnung „Covid-19“ für die Geißel aus Wuhan soll die besten Chancen haben.

Ich muss feststellen, dass die gemütlichen Zeiten auch in dieser Kolumne beendet sind. Wie harmlos war es doch vor drei Jahren, als wir drei Folgen lang die Frage zu lösen versuchten, welches Geschlecht dieser bräunliche Nougataufstrich eigentlich hat. Heißt es „die“ Nutella, „das“ Nutella oder gar „der“ Nutella“? Soweit ich mich erinnere, ließ sich das Problem nicht lösen, und ich schlug vor, an jedem Morgen das Geschlecht neu auszuwürfeln. Meinem Alter und meiner norddeutschen Herkunft gemäß bevorzuge ich zum Frühstück eher etwas Deftiges, etwa Rührei mit Speck auf Schwarzbrot. Offenbar hat sich damit ein neues Problem aufgetan, nicht wegen der Speckstücke im Rührei, sondern ein sprachliches. Da sich meine „Deutschstunde“ über die gesamte Republik auszubreiten scheint, darf ich meinen Texten offenbar nicht allzu viel regionales Kolorit mitgeben.

Was hat der Nikolaus mit dem Brot zu tun?

In Deutschland gibt es so viele Brotsorten wie sonst nirgends auf der Welt, und so unterschiedlich wie die Rezepte sind oft auch die Bezeichnungen. Im Norden weiß man, dass ein Schwarzbrot ein dunkles Roggenbrot ist, das, wenn die Körner im Ganzen belassen worden sind, zu einem Vollkornbrot wird. In anderen deutschen Landen spricht man von Roggenmischbrot oder bei ganz dunkler Ausführung vom Pumpernickel. „Der“ (häufig) oder „das“ (selten) Pumpernickel war ursprünglich ein Schimpfwort für einen bäurischen, ungehobelten Menschen, sodass wir den Ausdruck am treffendsten mit „Furzheini“ übersetzen könnten. Das Bestimmungswort gehört zu pumpern (furzen) und „Pumper“ (Furz), das Grundwort „Nickel“ ist die Koseform des Vornamens Nikolaus. Was hat der Nikolaus nun aber mit dem Brot zu tun? Die Erklärung lässt sich nur unter der Gürtellinie mit einer vorsichtigen Anleihe bei der Fäkalsprache finden: Wegen der blähenden Wirkung dieses tiefschwarzen Brotes wird der Nickel, wenn er es gegessen hat, eben zum pumpernden Furz. Eine laute Blähung wurde auch Pumps oder Pumpf genannt. Aus dieser Form hat sich der Pimpf entwickelt, der eigentlich „kleiner Furz“ bedeutet.

Dieses Schimpfwort wurde jedoch ab 1920 zur Bezeichnung für die jüngsten Angehörigen der Jugendbewegung aufgewertet.

Um die Anrüchigkeiten in der zwischenmenschlichen Beziehung endlich zu verlassen, wenden wir uns nun den „kleinen Broten“ zu, den Brötchen. Wer im Urlaub irgendwo in Deutschland morgens zum Bäcker geht, sollte sich vorher informieren, wie man in jener Gegend das Backwerk aus Weizenmehl nennt, auf das man seine Marmelade oder Nutella streichen möchte. In Bayern und auch in Österreich ist der Ausdruck „Semmel“ gebräuchlicher, was von lat. simila (fein gemahlenes Weizenmehl) kommt.

Nicht auf die Zutaten, sondern auf die Form nehmen der südwestdeutsche „Wecken“ und die Berliner „Schrippe“ Bezug. Der Wecken geht auf ahd. wecki (Keil) zurück, die Schrippe auf frühneuhochdt. schripfen ([auf]kratzen). Sie bezeichnen also die Einkerbung auf der Oberseite des Gebäcks. Runde Brötchen ohne oder mit sternförmigen Einkerbungen heißen in Berlin „Kaiserbrötchen“.