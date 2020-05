Der Primat der deutschen Bindestriche

Heißt es eigentlich „Robert Koch-Institut“ oder „Robert-Koch-Institut“? Anders gefragt: Schreibt man den Namen dieser in das Zentrum jeder Nachrichtensendung gerückten Bundesoberbehörde mit einem oder mit zwei Bindestrichen? „Man“ schreibt den Namen sprachlich korrekt mit zwei Bindestrichen, und das bereits seit 1901. Oder besser ausgedrückt: Man müsste ihn so schreiben. Nur selbst tut die Behörde das nicht. Während jeder „Tagesschau“ ärgere ich mich über die amputierte Fassadenaufschrift oder die fehlerhaften Schrifteinblendungen so sehr, dass ich auch den Rest der Nachrichten nicht mehr glaube. Allerdings hat Robert Koch das Institut bereits 1891 gegründet – damals unter anderen orthografischen Voraussetzungen.

Bei der Anwendung des Bindestrichs handelt es sich um eine der einfachsten Rechtschreibregeln: Wenn mehrere Wörter vor dem Bezugswort stehen, dann wird die ganze Fügung ohne Ausnahme durchgekoppelt: Theodor-Mommsen-Gymnasium, Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität und eben Robert-Koch-Institut. Es ging in der vorigen Folge um das grammatische Geschlecht der Bezeichnung „Virus“, und nach einem Ausflug ins alte Rom und dem Hinweis auf das Neutrum der Vokabel virus, -i n. („Gift, Schleim“) spricht nichts dagegen, „das“ Virus zu sagen. Lateinisch ist auch der Ursprung der Bezeichnung „Corona“ („Krone, Kranz“), einer Virenart, die unter dem Elektronenmikroskop lauter Zacken wie eine Krone aufweist. Derartige Coronaviren sind die übergeordnete Gattung. Bei dem speziellen Virus, das zurzeit seine Seuchenspur durch die Lande zieht, handelt es sich um das Sars-CoV-2 (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, deutsch: Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus-2). Die Krankheit, die es auslöst, ist die Covid-19 (Coronavirus-di-sease 2019). Das „d“ steht für engl. disease („Krankheit“). Coronazeit ist Lesezeit, schreibt eine Einsenderin, womit sie offenbar meint, Coronazeit sei endlich die Gelegenheit, Dutzende von Fragen an mich zu senden. Natürlich freue ich mich über jede Post, wenn ich auch ab und zu anzumerken wage, dass ich Autor und keine Sprachauskunft bin. Trotzdem versuche mein Bestes, komme mir aber dabei so ein bisschen vor wie Sisyphus. In diesem Augenblick warten noch rund 200 unbeantwortete Mails in meinem Postfach. Falls ich den Herbst erreichen sollte, werde ich fragen, wie der Sommer gewesen ist. Jemand will wissen, ob ein katholischer Priester „der“ oder „das“ Zölibat sagt. Kirchenrechtlich heißt es „der“ Zölibat, „der“ Episkopat und „der“ Primat. Einer, der sich selbst als Betonkopf bezeichnet, nervt seit Jahren mit dem Umschreiben der Zehn Gebote, weil Jesus und Matthäus nicht den deutschen Imperativ, sondern das deutsche Indikativ benutzt hätten. Er bittet um meinen Kommentar. Der kann nur lauten: Da Jesus nicht Deutsch, sondern Aramäisch gesprochen hat, ist es müßig, sich über die deutsche Grammatik vor 2000 Jahren auszulassen. Löschtaste. Wieder und wieder Altbekanntes: Vater „hängte“ das Bild an die Wand, das dann neben der Uhr im Flut „hing“. Und: Das Messer wurde „geschliffen“, aber die Festung wurde „geschleift“. Das Mehl hat einen Plural; die „Mehle“ bezeichnen die verschiedenen Mehlsorten. Der Pollen ist dagegen Singular und bedeutet „der Blütenstaub“. Die LKWs/Lkws dürfen, zumal im Verkehrsfunk, ein Plural-s haben, müssen es aber nicht. Das „Epizentrum der Corona-Krise“ ist eine metaphorische Ausschmückung der deutschen Stilistik und wird nur von Spielverderbern auf das Erdbeben reduziert. Beckmesser unter uns. „Ich habe die Amsel singen hören“ ist richtig; „hören“ ist ein Ersatzinfinitiv. „ärgerlich“ und „verärgert“ sind Synonyme. „Sie ist ärgerlich“ bezeichnet einen Zustand, „sie hat ihn verärgert“ einen Vorgang.