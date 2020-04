Kann ein Krankheitskeim eine Krone tragen?

Ich hatte vor Kurzem meine Kolumne etwas keck und unter Umständen dem Ernst der Situation nicht ganz angemessen mit folgendem Satz begonnen: „Das Coronavirus hat das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche Leben in Deutschland lahmgelegt, aber nicht die Deklination der Adjektive.“ Die Ermahnung aus der Leserschaft blieb wider Erwarten aus, nur eine Dame griff zum Kugelschreiber, um sich über ein einziges Wort zu beschweren, nämlich über das erste im Text – über das „Das“. Sie schrieb: „Im Lateinunterricht habe ich gelernt, daß die Endung -us bei einem Substantiv männlich ist, die sächliche Endung wäre -um. Warum sagen fast alle ‚das‘ Virus? Sie auch!“

Fast alle und auch ich sagen „das“ Virus, weil das Virus medizinisch und fachsprachlich ein Neutrum (sächlich) ist, und zwar bereits seit den Zeiten der Römer. Die kannten noch nicht die Bedeutung „kleines krankheitserregendes Partikel, das sich nur in lebendem Gewebe entwickelt“ und erst recht nicht die Definition „Computerprogramm, das falsche oder zerstörerische Befehle in anderen Programmen auslöst“, aber sie kannten das lat. Wort virus, -i n. (Schleim, Gift), das trotz der us-Endung ein reines Neutrum ist.

Unzählige Male musste ich in den Briefen an mich schon die Formulierung lesen: „Im Deutschunterricht habe ich früher gelernt“, was immer so ein bisschen wie die Referenz eines orthografischen Führungszeugnisses klingt. In neun von zehn Fällen war das angeblich Gelernte jedoch falsch und wäre auch seinerzeit falsch gewesen. Es sind ja meist die Tücken, Fallen und Ausnahmen der deutschen Sprache, die ich zum Thema nehme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschlehrer seinerzeit ihr Pensum nicht beherrscht haben, selbst wenn sie mit Weste, goldener Uhrkette und Resten des Frühstückseigelbs im Vollbart in den Unterricht kamen.

Neu ist allerdings, dass nun auch der Lateinunterricht in die „Deutschstunde“ geholt wird. Man kann davon ausgehen, dass selbst ein deutschsprachiger Autor das große Latinum besitzt und sofort merkt, dass sich die us- und um-Hinweise nur auf die o-Deklination beziehen, die dabei von vielen nicht maskulinen (männlichen) Ausnahmen umgeben ist – etwa humus, -i f. („die“ Erde), vulgus, -i n. („das“ Volk) und eben virus, -i n. („das“ Gift). Wir haben seit Beginn der Krise millionenfach „das“ Virus gehört, und selbst wenn sich im Eifer des Gefechts mit „der“ Virus ein Maskulinum einschleichen sollte, bleibt es beim Neutrum.

Eine andere Dame verlangt nichts Geringeres, als die weltweit gebrauchten Begriffe „Coronakrise“ und „Coronavirus“ in „Covid-19-Krise“ umzubenennen. Sie führt nämlich den Vornamen „Corona“ und wird nun allerorts als lebende Krise gehänselt. An dieser Stelle müssen wir erneut das Lateinbuch aufschlagen: corona, -ae f. heißt nämlich „Kranz“ oder „Krone“. Die Eltern der Einsenderin betrachteten die Geburt der Tochter als Krönung ihres Wunsches und wählten den Vornamen „Corona“, der jetzt so stört, dass die Trägerin beschlossen hat, den Zweitnamen „Johanna“ zum Rufnamen zu machen. Weil das Virus im Elektronenmikroskop wie eine Krone viele Zacken hat, haben die Forscher ihm den Namen „Coronavirus“ gegeben, und sein epidemisches Auftreten in aller Welt ist die „Coronakrise“. „Coronaviren“ bezeichnen quasi die Gattung, während Sars-CoV-2 ein bestimmtes Virus dieser Gattung ist und Covid-19 die Krankheit, die dieses Virus auslöst.

Ein Leser fragt, warum so viele Blogger und Wichtigtuer im Netz grippekrank sind. Er dürfte „Influenza“ (Grippe) und „Influencer“ (Vorreiter, Trendsetter) verwechselt haben. Sie klingen ja ziemlich gleich. Eine Frage aus Hamburg: „Wer soll das verstehen?“ Ein Kommentar aus Berlin: „Sic transit gloria grammaticae“ (So vergeht die Herrlichkeit der Sprache).

