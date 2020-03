Ist das Hemd schmutzig oder nicht sauber?

Wie verhalten sich die Wörter „heiß“ und „kalt“ zueinander? Wenn das Badewasser zu heiß ist, verbrennen wir uns die Füße, wenn es zu kalt ist, holen wir uns einen Schnupfen. Aber diese empirische, diese von klein auf durch Erleben, Schmerz und Ausprobieren gewonnene Erfahrung meinen wir nicht. Es geht um die Stilistik. Sprachwissenschaftlich ist das eine das Gegenwort oder das Gegensatzwort des anderen. Der Fachbegriff für Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung lautet Antonyme (griech. antí = gegen, ónyma = Name).

Es gibt verschiedene Arten von Gegensätzen. Bei dem Paar „Ehrlichkeit/ Unehrlichkeit“ handelt es sich um einen polaren Gegensatz. Nur das eine oder das andere ist möglich. Man ist entweder ehrlich oder unehrlich, aber nicht beides zusammen zur gleichen Zeit. Konträr ist das Paar Maximum/Minimum, bei dem auch ein Weder-noch eintreten kann, wenn keiner der beiden Werte zutrifft.

Bei den Gezeiten herrscht entweder Ebbe oder Flut, auf jeden Fall eines von beiden, aber nie beides zusammen. Deshalb spricht man von korrelativen oder komplementären Ant­onymen. Weitere Beispiele für Ant­onym-Paare sind gesund/krank; schwarz/weiß; schmutzig/sauber; hell/dunkel; dick/dünn; tot/lebendig; starten/landen; ablehnen/genehmigen; hassen/lieben; Himmel/Hölle; Tag/Nacht; morgens/abends; mit/ohne; Mann/Frau; Bruder/Schwester und Angebot/Nachfrage.

Wörter mit verschiedenen Bedeutungen haben oft auch verschiedene Antonyme: alt/jung, aber alt/frisch oder alt/neu. Wozu benötigen wir überhaupt Antonyme? Sie werden häufig als Stilmittel eingesetzt. Natürlich könnten wir sagen: Dein Hemd ist schmutzig. Das wäre sehr direkt ausgedrückt. Höflicher klingt: Dein Hemd ist nicht mehr sauber. Das bedeutet das Gleiche, ist aber antonym abgeschwächt. Hätten wir kurz vor seinem Tode über Johannes Heesters geschrieben: Schließlich ist er kein junger Mann mehr, hätten wir angedeutet, dass der Gesang eines 108-Jährigen auf der Bühne nur noch peinlich wirkte.

Wir haben in einer früheren Folge gesehen, dass sich der Satz „Meine Nachbarin ist eine ältere Dame“ nicht auf die Steigerungsstufen „alt, älter, am ältesten“ bezieht, sondern auf das Antonym „jung“ in der Folge „jung, älter, alt“. Die Dame ist älter als jung, aber jünger als alt. Wir haben es also mit einer „absoluten“ Steigerung (Komparation) zu tun, mit einer Steigerung ohne Vergleichspunkt und ohne die Vergleichspartikel „als“. Eine „relative“ Komparation hat dagegen einen festen Aufsetzpunkt und benötigt die Partikel „als“: Die Dame ist älter als 70 Jahre.

Der Gegensatz zum Antonym ist das Synonym (griech. sýn = zusammen, ónyma = Name). Synonyme sind sinnverwandte Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Häufig sind die Synonyme regional geprägt, denken wir nur an den norddeutsch-evangelischen „Sonnabend“ und den süddeutsch-rheinischen „Samstag“. Ein Fleischer ist anderenorts ein Schlachter, Metzger oder Fleisch­hauer, und so etwas Ähnliches wie eine Berliner Schrippe bekommen Sie im übrigen Deutschland nur, wenn Sie den örtlich gültigen Ausdruck wie Semmel, Brötchen, Rundstück oder Wecken kennen.

Synonyme haben häufig nicht nur regionale Besonderheiten, sondern auch Bedeutungsunterschiede und Abstufungen in der Sprachebene. Der Austausch synonymer Wörter kann durchaus stilistische und inhaltliche Veränderungen der Aussage zur Folge haben. Es ist nicht gleich, ob wir vom Gesicht, vom Antlitz, von der Visage, Fresse oder Fratze sprechen, ob wir schauen, glotzen, starren, stieren, linsen, lächeln, schmunzeln, grinsen, grienen oder feixen.

Man sieht, ein Autor hat im Deutschen eine Fülle von Ausdrucksmöglichkeiten, aber erst die richtige Auswahl und Nuance macht seinen Text zum literarischen Kunstwerk (oder auch nicht).

Kontakt: deutschstunde@t-online.de