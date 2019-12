Lauter kleine Schokoladen-Nikoläuse - oder Nikolause?

Kann man Vornamen überhaupt in den Plural setzen? Die Flexion klingt manchmal wie ein grammatischer Scherz. Die Deutschstunde.

Berlin. Es begab sich aber zu unserer Zeit, dass eine Ehefrau am Tag vor dem 6. Dezember, dem Tag des heiligen Nikolaus, viele kleine Pakete mit Figuren gepackt hatte, die sie in die Schuhe der Verwandten und Bekannten verteilen wollte, eben viele kleine Nikoläuse. Nikoläuse? Läuse in den Schuhen? Das klang mehr nach Kammerjäger als nach Adventsstimmung. Der Ehemann startete eine Anfrage bei mir und wollte wissen, wie der Plural von Nikolaus laute, und da er einmal dabei war, bat er um die Erklärung, ob Vornamen überhaupt eine Mehrzahl bilden könnten. Wie sei das bei Hans? Hänse? Hanse? Hansens? Das klinge irgendwie komisch.