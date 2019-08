Auch ein Apfel kann leiden, und zwar im Passiv

Wenn wir uns in einer Sprachform ausdrücken könnten, in der es nur Nomen (deklinierbare Wörter) im Nominativ (1. Fall) und Verben (Zeitwörter) im Infinitiv (Grundform) gäbe, wäre der Deutschunterricht weitaus einfacher. Sobald ein Kind oder ein Lernender mit dem Versuch „Mutter – essen – Apfel – schmecken – gut“ daherkäme, würde selbst der nachsichtigste Lehrer sagen: „So geht das nicht. Daran müssen wir noch ein wenig feilen!“ Leider lassen sich die Wörter nicht einfach mit ihren Grundformen zusammenfügen. Beim Satzbau (Syntax) muss die Rektion, die Eigenschaft jedes einzelnen Wortes im Verhältnis zu einem anderen, genau beachtet werden.

„Mutter“ ist Subjekt (Satzgegenstand) und scheint unveränderlich. Das mag sie als gute Seele der Familie sein, das gilt aber nicht für alle Mitglieder. „Die“ Mutter hat ein grammatisches Geschlecht (Genus), hier ein feminines (weibliches). Greift auch „der“ Vater zum Apfel, so haben wir den Sprung ins Männliche getan, ins Maskulinum, und der Artikel (Geschlechtswort) „der“ ist mitgesprungen. Natürlich kann auch „das“ Kind (sächlich) einen Apfel essen. Nehmen wir einmal an, mehrere Mütter und Väter kämen im Kita-Warteraum zusammen und griffen in den Obstkorb. Das ist Bio und gesund, grammatisch haben wir aber den Numerus (Zahlform) gewechselt, sind vom Singular (Einzahl) in den Plural (Mehrzahl) gegangen.

Allerdings befinden wir uns immer noch im Nominativ. Etwas anderes geschieht mit „dem“ Apfel, der in den Dativ (3. Fall) gerutscht ist. Der Dativ wird hier von der Präposition, dem Verhältniswort, „mit“ gefordert. Der Apfel findet sich als Präpositionalobjekt wieder. Die Rektion des Verbs „essen“ verlangt jedoch ein Objekt, eine Satzergänzung, und die dummerweise im Akkusativ (4. Fall): Mutter isst „den“ Apfel. Als Wortart bleibt der Apfel ein Substantiv, als Satzglied wechselt er aber die Hausnummer. Der Artikel heißt nun „den“. Auch er wird dekliniert (gebeugt). Wenn wir von „meinem“ Vater oder „meiner“ Mutter sprechen, sieht man, dass sogar die Pronomen (Fürwörter) der Flexion (Beugung) unterliegen.

Die Flexion der Verben ist so kompliziert, dass sie einen separaten Namen bekommen hat. Sie heißt nicht Deklination, sondern Konjugation. Mutter kann in verschiedenen Tempora (Zeiten) essen: Sie isst (Präsens), sie aß (Präteritum), sie hat gegessen (Perfekt), sie wird essen (Futur I) oder sie wird gegessen haben (Futur II), bevor Klein Susi aus der Schule kommt. Mutter isst wirklich. Sie kaut in der Wirklichkeitsform, im Indikativ. Wenn sie aber zögernd in den Korb schaut, dann erwägt sie nur die Möglichkeit zu essen, und zwar im Konjunktiv: Sie äße den Apfel, wenn er nicht so schrumpelig wäre.

Mutter beißt kräftig zu. Ihr Essen spielt sich in der Tätigkeitsform ab, im Aktiv. Ganz anders beim Apfel. Der Arme „wird“ nämlich gegessen. Er leidet in der Leidensform, wenn sich ein kräftiges Gebiss in seine Schale schlägt. Sein Genus Verbi, die Verhaltensrichtung des Verbs, ist das Passiv.

Ein Ausländer, der bis hierher durchgehalten hat, pflegt dann meistens an der Deklination der Adjektive (Eigenschaftswörter) zu scheitern. Adjektive als Attribute (Beifügungen) stehen im gleichen Kasus (Fall) wie das übergeordnete Substantiv. Dabei werden Adjektive nicht nur in den drei Genera, sondern auch stark oder schwach dekliniert. Dem Adjektiv kommt die undankbare Aufgabe zu, den Kasus anzuzeigen, wenn das Substantiv mit seinem Kasus hinter dem Berg hält. Steht das Adjektiv „unbegleitet“, also ohne Artikel oder Pronomen, wird es stark dekliniert: „roter“ Wein, „rotem“ Wein. Wird das Adjektiv jedoch von einem bestimmten Artikel begleitet, so übernimmt der die Kasusanzeige, und das Adjektiv wählt die schwache Deklination: der „rote“ Wein, dem „roten“ Wein.

