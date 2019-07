Sowohl Hans als auch Grete gehen zur Schule

Wenn Sie mehrere einzelne Fäden haben und wollen sie zu einer ungeteilten langen Schnur verknüpfen, so benötigen Sie ein Mittel, die Einzelteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wahrscheinlich werden Sie die Fäden verknoten, und jeder Knoten hat die Funktion eines Bindemittels. So etwas Ähnliches passiert nicht nur bei Schnüren oder Seilen, sondern auch mit Wörtern, wenn Satzglieder oder ganze Sätze verbunden werden. Dazu benötigen wir spezielle Wörter, die die Satzteile zusammenhalten, die sogenannten Bindewörter, fachsprachlich Konjunktionen genannt. Konjunktionen sind also die „Knoten“ des Satzbaus.

Sie kennen Konjunktionen wie „und, oder, weil, nachdem“, die zusammenfügen, was zusammengehören soll. Ohne Konjunktionen wäre unsere Sprache zerhackt und umständlich. Die Sätze „Hans geht zur Schule“ und „Grete geht zur Schule“ lassen sich viel flüssiger mit der Konjunktion „und“ gestalten: „Hans und Grete gehen zur Schule.“ Hier ist „und“ eine nebenordnende Konjunktion. Dieses Bindewort verbindet Gleichrangiges, nämlich Hans und Grete, die sprachlich gleichberechtigt sind. Anders ist es, wenn Konjunktionen wie „weil“ einen untergeordneten Nebensatz anbinden: Hans geht schon länger in die Schule als Grete, weil er älter als seine Schwester ist. Hier wird in dem Nebensatz (und zwar in einem Kausalsatz) der Grund (lat. causa) für die Aussage des Hauptsatzes geliefert. Es gibt Konjunktionen, die stehen nicht allein, sondern holen sich ein weiteres Bindeglied als Partner. Eine solche Doppelkonjunktion ist „sowohl – als auch“, und diese Partnerschaft macht es dem Sprecher oder Schreiber nicht ganz einfach. Das Bindewort „sowohl“ ist unfähig, allein zu stehen, ziert sich aber bei der Suche nach Gesellschaft. Am liebsten zeigt es sich zusammen mit „als auch“, gelegentlich mit „wie auch“. Möglich sind sogar „wie“ oder „als“ ohne zusätzliches „auch“: Sowohl Hans als auch Grete besuchte[n] den Wochenmarkt. Das eingeklammerte „n“ weist auf die Schwierigkeit bei der Kongruenz im Numerus hin: Soll das Verb in einem Sowohl-als-auch-Satz im Singular (Einzahl) oder im Plural (Mehrzahl) stehen? Beides ist möglich. Man kann hier Hans und Grete als mehrteiliges Subjekt (Satzgegenstand) auffassen, was den Plural rechtfertigte (Hans und Grete besuchten …). Oder Sie könnten hinter der Konstruktion zwei Einzelsätze erkennen, die elliptisch verflochten sind, in denen also die doppelt vorkommenden Satzglieder nicht wiederholt werden (Stilform der Ellipse): Sowohl Hans [besuchte den Wochenmarkt] als auch Grete besuchte den Wochenmarkt. Diese stilistische Sichtweise spricht für den Singular beim Verb. Die Kommasetzung bei dieser Doppelkonjunktion ist ebenfalls nicht ganz einfach. Vor „als auch“ steht im Allgemeinen kein Komma, weil es sich um eine nebenordnende Konjunktion handelt, für die, etwas umformuliert, auch ein „und“ stehen könnte. Wenn „sowohl“ jedoch eine Infinitivgruppe einleitet, folgt die Zeichensetzung den Regeln für die Infinitivgruppe, und die sind so variabel und fakultativ (der eigenen Entscheidung überlassen), dass sie Stoff für weitere Folgen dieser Kolumne böten: Hans versuchte[,] sowohl Greta zu trösten als auch ihre Tränen abzuwischen. Gehören „sowohl“ und „als auch“ jedoch zum Hauptsatz und verbinden Nebensätze miteinander, müssen Kommas gesetzt werden: Der ältere Bruder Hans bemerkte sowohl, dass seine kleine Schwester bitterlich weinte, als auch, dass Grete beim Sturz ihre Zahnspange verloren hatte. Statt „sowohl – als auch“ kann in Sonderfällen auch „sowohl – wie auch“ benutzt werden. Das ist korrekt, falls dadurch eine pleonastische Häufung der Konjunktion „als“ vermieden wird: Hans ist sowohl größer als Grete als [hier besser: wie] auch als die meisten in seiner Klasse. deutschstunde@t-online.de