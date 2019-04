Eine Referenz braucht heutzutage keine Reverenz

Scheinbar schafft es kaum jemand, „anscheinend“ richtig zu gebrauchen. Halt! Das ist natürlich falsch! Es muss umgekehrt heißen: Anscheinend schafft es niemand, „scheinbar“ richtig anzuwenden. Das Adverb „anscheinend“ besagt, dass etwas allem Anschein nach tatsächlich so ist, wie es sich darstellt. Der Ausdruck „scheinbar“ bedeutet hingegen, dass hier ein Schein als Täuschung vor die Wahrheit gezogen worden ist, um etwas als Tatsache erscheinen zu lassen, was in Wirklichkeit nicht gegeben ist.

Wenn wir sagen, er sei „scheinbar“ krank, so ist er nicht krank, sondern tut nur so, macht blau, täuscht seinen Arbeitgeber und riskiert die fristlose Kündigung. Wenn er jedoch „anscheinend“ krank ist, so deutet alles darauf hin, dass er mit 39,5 Grad Fieber zu Hause im Bett liegt und nicht in die Firma kommen kann.

Diese Unterscheidung ist nicht neu und ist auch in früheren Folgen dieser Kolumne bereits behandelt worden. Doch in den vielen Zuschriften, die ich bekomme, wird dieser Fehler „der Medien“ (wobei wir uns nicht ausschließen wollen) immer wieder angesprochen. Wenn einer Fußballmannschaft die Aufholjagd scheinbar zu viel Kraft gekostet hat, so simulieren die Burschen oder sind von der Wettmafia bestochen worden. Wenn sie in der 80. Minute aber anscheinend keine Kraft mehr haben, so hat es für den Zuschauer den Anschein, dass die Spieler wirklich platt sind.

Falls es bei einer Wahl scheinbar zu vielen Auszählungspannen gekommen sein soll, so können wir zur Tagesordnung übergehen, wenn es sich aber anscheinend um viele Pannen handelt, so muss sich der Landeswahlleiter damit beschäftigen. Misstrauisch sollten Sie auch werden, wenn die Sanierung eines Areals scheinbar abgeschlossen ist. Wahrscheinlich hat die Baufirma den Giftmüll nur mit Erde und Bauschutt bedeckt.

Bei einem Vorstellungsgespräch ist es heutzutage nach Abschaffung des Ständestaats nicht mehr erforderlich, dem Personalchef die „Reverenz“ zu erweisen. Er wird mehr an aussagekräftigen „Referenzen“ interessiert sein. Vielleicht hat der vorgeladene Bischof bei der Audienz in Rom dem Papst seine Reverenz erwiesen, ist niedergekniet und hat den Fischerring geküsst, obwohl das bei einem Papst, der in der Mensa isst, durchaus anders sein kann.

Als Protestant bleibt mir manches in der katholischen Kirche unklar, klar ist jedoch die unterschiedliche Bedeutung der beiden Ausdrücke: Eine Reverenz mit „v“ bezeichnet eine Ehrerbietung, zum Beispiel eine tiefe Verbeugung oder einen Kniefall. Das Fremdwort kommt von lat. reverentia („Scheu, Ehrfurcht“). Bei einer Referenz mit „f“ (frz. référence, eigentlich „Bericht“) geht es jedoch um eine von einer Vertrauensperson gegebene Auskunft, die man als Empfehlung vorweist.

„Teilen Sie das Ihrem Autoren mit“, schreibt eine Leserin. Das haben wir getan, allerdings erlaube ich mir die Anmerkung, dass es nicht „Ihrem Autoren“, sondern „Ihrem Autor“ heißen muss. Das Substantiv „Autor“ wird im Singular stark, nicht schwach flektiert. Es heißt also „des Autors, dem Autor, den Autor“, nicht „des Autoren, dem Autoren, den Autoren“. Die Komposita mit „Autor“ als Erstglied bekommen zwar keine Deklinationsendung, aber das Fugenzeichen „-en-“, zum Beispiel in der „Autor-en-lesung“.

„Kann ein Straßenzug wegen einer Bombendrohung evakuiert werden?“, lautet eine weitere Frage. „Man kann doch nur Bewohner, nicht ganze Straßenzüge evakuieren!“ Doch, man kann Straßen, Städte oder Landstriche evakuieren, die Bewohner aber nicht. Das Verb bedeutet eigentlich „entleeren“ von lat. evacuare („leer machen“) zu vacuus („leer“). Menschen werden im Allgemeinen nur in Horrorfilmen entleert, sie werden vielmehr bei drohender Gefahr in Sicherheit gebracht.

