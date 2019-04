Die Schwierigkeit, eine Adresse zu schreiben

Zu den häufigsten Fragen sowohl an die Duden-Sprachberatung (kostenpflichtig) als auch an mich (kostenlos, aber stark überlastet) gehört die Anfrage: Schreibt man in der Briefanschrift eigentlich „Herr“ oder „Herrn“ Max Mustermann? Antwort: Die Anschrift steht im Akkusativ. Es heißt also „Herrn Max Mustermann“ (an wen?). Der Dativ ist unüblich und kommt nur noch im diplomatischen Schriftverkehr oder bei bestimmten Ehrentiteln vor: „Seiner Eminenz, dem Hochwürdigsten Herrn Reinhard Kardinal Marx“. Das ist alles andere als protestantisch oder berlinerisch. Bei dieser Gelegenheit: Der „Kardinal“ gehört, auch in der Nachrichtensprache, zum Nachnamen. Es heißt nicht „Kardinal Reinhard Marx“, sondern „Reinhard Kardinal Marx“.

Trotz des Akkusativs wird in der Anschrift an eine oder mehrere Personen heute auf „An, An den/ die/ das“ verzichtet. Auch bei Firmenanschriften kann das Wort „Firma“ wegfallen, wenn diese Information aus dem Namen selbst hervorgeht. Bei Schreiben an Ämter oder Institutionen wird dagegen meistens „An den/ die/ das“ gesetzt: „An das Finanzamt Mitte“. Abkürzungen wie i. H. (im Hause), i. Fa. (in Firma), c/o (care of) oder z. H. (zu Händen) gelten als überflüssig. Steht der Name eines Mitarbeiters vor der Firmen- oder Amtsanschrift, ist das Schreiben für ihn persönlich bestimmt, steht der Name nach der Firmenadresse, darf der Brief auch von einem anderen Mitarbeiter geöffnet werden. Schwierig wird es, wenn sich die Adresse auf mehrere Personen bezieht. Doktorgrade dürfen zwar abgekürzt (Dr.) werden, aber nicht wegfallen. Man kann sie jedoch als Dres. (lat. doctores – Plur.) zusammenfassen.

Kopfzerbrechen bereitet oft die Anschrift von Ehepaaren. Früher war es einfacher: Herrn Geheimrat Dr. Müller und Frau Gemahlin. Frau Müller erschien als Anhang ihres Mannes, was im gesellschaftlichen Verkehr immerhin den Vorteil hatte, dass sie als „Frau Doktor“ angesprochen wurde. Wer heutzutage eine Einladung mit „und Frau“ schicken würde, liefe in Gefahr, alle Mitkämpferinnen von Alice Schwarzer an der Gurgel zu haben.

Die Universität Leipzig hat das männliche Geschlecht in der Schriftform abschaffen wollen. Es wurde nur noch von „Professorinnen“ geschrieben. Eine versteckte Fußnote verwies darauf, dass der männliche Lehrkörper einbezogen war. Sicher, die spinnen, die Sachsen, aber wir betreten hier ein feminin vermintes Gelände. Die Anrede „Eheleute Müller“ ist auch nicht möglich. Die traf nicht einmal auf unseren Ex-Bundespräsidenten zu.

Wir müssen also zur Form „Herrn Dr. Hans Müller und Frau Eva Müller“ greifen. Doch halt! Die Zeiten sollten vorbei sein, in denen der Mann an erster Stelle genannt wird. Also noch einmal von vorn: „Frau Eva Müller und Herrn Dr. Hans Müller“. Falls wir die gesamte Nachbarsfamilie zur Gartenparty einladen wollen, sollten wir eine gewisse Ausführlichkeit nicht scheuen: „Familie Eva, Dr. Hans, Ben und Nicole Müller“.

Wer an dieser Stelle noch nicht entnervt aufgegeben hat, kommt zur Anrede und sieht sich den gleichen Fragen und Unsicherheiten wie bei der Adresse gegenüber, wenn es sich um fremde Personen, Firmen oder Ämter handelt. Da man immer damit rechnen muss, dass die Frauenquote gegriffen hat, macht man mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ wenig falsch. Wohlgemerkt: „geehrte“, nicht „verehrte“. Wir leben nicht mehr in einem Ständestaat.

Gebraucht man die Amts- oder Berufsbezeichnung des Adressaten, die in der Anrede nicht abgekürzt werden darf, wird der Name meist weggelassen: „Sehr geehrte Frau Senatorin; Sehr geehrter Herr Präsident; Sehr geehrter Herr Professor“. Nach der Anrede steht ein Komma und kein Ausrufezeichen. Der Brieftext beginnt also nach einer Leerzeile mit einem kleinen Buchstaben, wenn das erste Wort auch sonst kleingeschrieben wird.

