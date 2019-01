Wie Stiefmütter ihren schlechten Ruf bekamen

In einer der vielen Fernsehsendungen des „Kinderprogramms“ sonnabends ab 5.30 Uhr, die mit jugendlichen Moderatoren und vor allem taufrischen Moderatorinnen offenbar vor allem den Zweck haben, die Kleinen zu Hause zu nachtschlafender Zeit vor den Apparat zu bannen und vom elterlichen Schlafzimmer fernzuhalten, war von den Märchen der „Gebrüder Grimm“ die Rede.

Das ist natürlich falsch. Es handelt sich hier nicht um die „Gebrüder“, sondern um die Brüder Grimm. Während Brüder lediglich die Mehrzahl von Bruder bezeichnen, beziehen sich die Gebrüder auf die Gesamtheit der Brüder einer Familie. Es heißt also richtig die Brüder Grimm, denn Jacob und Wilhelm Grimm waren die beiden ältesten von fünf Brüdern und nannten sich deshalb selbst Brüder Grimm. Allerdings umfasste in der Kaufmannssprache die Bezeichnung „Gebrüder“ nicht die Gesamtheit aller leiblichen Brüder einer Familie, sondern nur derjenigen Brüder, die gleichberechtigt als Inhaber eine Firma führten oder diese seinerzeit gegründet hatten, zum Beispiel Gebr. Petersen, Textil- und Kurzwaren.

Diese Unterscheidung mag heute ein wenig veraltet sein, aber da die Märchen der Brüder Grimm schon früh in die ungeschützte Kinderseele gedrückt werden, sollte man in öffentlich-rechtlichen Ansprachen wenigstens die Autoren korrekt bezeichnen. Ursprünglich sammelten die Brüder Grimm ihre Märchen als Volksgut für Erwachsene. Doch wie so häufig bei Werken aus dem 18. und 19. Jahrhundert glitten auch „Grimms Märchen“ zur Kinderlektüre ab. Meine Mutter, die mich noch als Gymnasiast misstrauisch beäugte, ob der Karl-May-Band in meiner Hand auch altersgemäß sei, las mir als Dreijährigem eine Geschichte nach der anderen von bösen Stiefmüttern, grobschlächtigen Riesen, im Wald ausgesetzten Kindern, Großmüttern in Wolfsbäuchen, Fröschen im Bett der Prinzessin und fiesen Gestalten namens Rumpelstilzchen vor und merkte gar nicht, dass ich nachts aus Furcht nicht mehr allein im Kinderbett bleiben wollte. Kämen die Märchen heute als Neuerscheinung heraus, erhielten sie die Freigabe erst ab 16 Jahre.

Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) sind in Fachkreisen jedoch weniger als Märchenerzähler oder -sammler, sondern als Sprachwissenschaftler und „Gründungsväter“ der Germanistik bekannt. Ihr „Deutsches Wörterbuch“, das sie begonnen, aber nicht selbst beendet haben, umfasst in der dtv-Ausgabe 33 Bände auf 115 Zentimetern links unten in meinem Bücherregal. Im Allgemeinen pflege ich Wert und Inhalt eines Lexikons nicht mit dem Zollstock zu beurteilen, doch will ich andeuten, dass die Altertümlichkeit, die ausufernde Vollständigkeit und die überholte Orthografie (nur Kleinschreibung) wenig zur Recherche für diese Kolumne beitragen können. Doch es gibt Ausnahmen.

Ein Leser, der sich als Streiter wider die Anglizismen fühlt, hat sich beim ZDF beschwert, dass in den „heute“-Nachrichten von „in“ mit Jahreszahl die Rede war, also etwa „in 2018 gab es zu viel Sonnenschein“. Die Zuschauerredaktion des ZDF schrieb zurück, diese Wendung sei korrekt und werde bereits seit dem 17. Jahrhundert gebraucht. Hier hilft ein Blick in den „Grimm“, und siehe da, dort werden mehrere, zum Teil tatsächlich einige Jahrhunderte zurückweisende Beispiele mit „in“ plus Jahreszahl aufgeführt. Es handelt sich also um eine alte Übernahme aus dem Englischen, zuerst in die Kaufmannsprache, dann in die Umgangssprache.

Die Präposition „in“ wird heute vor allem in der Wirtschafts- und leider auch in der Journalistensprache öfter mit bloßer Jahreszahl benutzt: In 2018 hat der Steuerüberschuss eine Rekordhöhe erreicht. Standardsprachlich ist die Fügung „im Jahre plus Jahreszahl“ jedoch nicht nur stilistisch schöner, sondern jenseits des Wirtschaftsteils auch das bessere Deutsch, selbst im Jahre 2019.

Peter Schmachthagen erreichen Sie unter: deutschstunde@t-online.de

Mehr Kolumnen:

Manche Namen lassen sich nichts anhängen

Die deutsche Sprache ist ins neue Jahr gestolpert

Wenn Frau Merkel die Hände zur Raute formt