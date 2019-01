Wenn Frau Merkel die Hände zur Raute formt

Ich kann nicht zaubern und will nicht zaubern, deshalb darf ich mich auch nicht mit Goethes Zauberlehrling vergleichen, der den Besen, den er rief, schließlich nicht mehr zu bändigen wusste. Ich rufe keine Besen aus der Ecke hervor, sondern schreibe ganz brav einiges über die deutsche Sprache, das unter Umständen nicht jeder weiß, aber jeder ohne Scheu rekapitulieren und wissen sollte. Was ich hervorrufe, ist, teils gewollt, teils ungewollt, eine Flut von Leserpost, über die ich mich sehr freue. Es ist immer schön für einen Autor zu erfahren, dass seine Kolumne gelesen wird und Interesse erweckt.

Ich danke für Hinweise und Anregungen, beantworte möglichst alle Fragen zu meinen Texten und manchmal notgedrungen auch zu fremden Texten, erkläre die Schreibweise eines Wortes, die der Einsender viel schneller selbst im Duden nachschlagen könnte, und passe erst, wenn ich Lothar Matthäus Sprachunterricht erteilen oder privatissime ein Oberstufenreferat über die Stellung des finiten Verbs in einem Kausalsatz liefern soll. Doch innerhalb der vielen Mails, in denen der Wert der „Deutschstunde“ so gelobt wird, dass ich trotz meines Alters beim Lesen ab und zu ein wenig rot werde (im Gesicht), gibt es immer drei oder vier Leser, denen es augenscheinlich nicht um den Inhalt, sondern um reine Besserwisserei geht.

Ich hatte mir den Spaß erlaubt zu bemerken, dass Annegret Kramp-Karrenbauer erst dann eine vollwertige CDU-Vorsitzende sein werde, wenn sie wie ihre Vorgängerin Angela Merkel die „Fingerraute“ perfekt beherrsche. Diese Handhaltung mit Zeigefinger an Zeigefinger und Daumen an Daumen ist so typisch für unsere Bundeskanzlerin, dass eine dreispaltige Abbildung nur ihrer Hände jedes Porträt von Frau Merkel ersetzt. Alle Welt spricht dann von der „Fingerraute“ oder der „Merkel-Raute“.

Nicht so einige Einsender, die mich, obwohl ich diese Bezeichnungen ja gar nicht erfunden, sondern nur übernommen habe, mit einer Nachhilfestunde in der ebenen Geometrie der Vierecke überzogen. Um es kurz zu machen: Was Frau Merkel mit Daumen und Zeigefingern zustande bringe, sei keine Raute. Eine Raute besitze vier gleich lange Seiten, der merkelsche Daumen und der merkelsche Zeigefinger seien hingegen verschieden lang und könnten demnach nicht zu einer Raute geformt werden.

Das Gebilde, das die Bundeskanzlerin vor ihrem Bauch zelebriere, sei vielmehr ein Deltoid, vulgo auch Drachenviereck genannt, und zwar ein Viereck aus zwei Paaren gleich langer benachbarter Seiten, von denen ein Paar einen überstumpfen Winkel bilde. Ansonsten, so wurde ich belehrt, sei eine Raute ein Sonderfall des Parallelogramms und ein Quadrat der Sonderfall einer Raute, was Frau Merkel anatomisch aber nicht darstellen könne.

Aha, so genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen! Ich habe mich ­artig für die Belehrung und vor allem dafür bedankt, dass mir immerhin der Beweis der rechtwinkligen Stellung der Diagonalen sowohl bei der Raute als auch beim Drachenviereck erspart geblieben ist.

Wissen Sie, warum Sixtus Beckmesser in Wagners „Meistersingern“ seine angebetete Eva an Walther von Stolzing verloren hat? Er verbiss sich zu sehr ins Detail und sah das große Ganze und die Schönheit der deutschen Sprache nicht. Einen Beckmesser pro ­Woche lasse ich mir gefallen, aber manchmal sind es ein paar zu viel. Wir bleiben bei der „Fingerraute“ und ­wollen Angela Merkel nicht bedrängen, sich in der Dämmerung ihrer Amtszeit die Daumen strecken und die Finger kürzen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Falls Sie Kummer oder Sorgen haben sollten, versuchen Sie es wie Frau Merkel mit der Fingerraute. Die erzeugt eine Sammlung in sich selbst.

