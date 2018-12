Weihnachten mit oder ohne Gänsebraten

Berlin. Das Weihnachtsfest beginnt am 24. Dezember, dem Heiligen Abend oder Heiligabend, und erstreckt sich über mehrere Tage. Es ist in unserer Vorstellung mit Lichtern, Tannenbaum, Familie, Stress, Geschenken, Gänsebraten oder gerade dem veganen Verzicht auf einen Gänsebraten verbunden – aber hat das Wort Weihnachten auch ein Geschlecht? Standardsprachlich wird es meist als Neu-trum Singular aufgefasst und nur selten mit einem bestimmten Artikel gebraucht: Weihnachten steht vor der Tür. Oder: Wir hoffen auf ein schönes Weihnachten.

Doch es gibt auch andere Möglichkeiten – weniger in Bezug auf den Gänsebraten als in grammatischer Hinsicht. Die Weihnacht als Femininum Singular hat einen leicht liturgischen Beigeschmack und sollte in Familien benutzt werden, in denen fern jeglichen Konsumterrors die Zimtsterne noch selbst gebacken werden. In Verbindung mit einem Artikelwort ist regional die Weihnachten im Plural üblich. Überregional eingeführt ist der Plural in dem Wunsch Fröhliche Weihnachten! Übrigens heißt es im Norden zu Weihnachten und im Süden des deutschen Sprachraums an Weihnachten. Bei der Wendung jemandem etwas zu Weihnachten schenken handelt es sich dagegen um keine Zeitangabe. Die Präposition „zu“ drückt hier einen Zweck aus.

Die seit dem Mittelhochdeutschen belegte Zusammensetzung wīhenaht besteht aus einem zum Verb weihen gehörenden, aber inzwischen untergegangenen Adjektiv für „weich, heilig“ und dem Substantiv Nacht. Bei der Form Weihnachten, mhd. ze wīhen nahten (in den heiligen Nächten), haben wir es mit einem alten Dativ Plural zu tun. Damit waren die bereits in germanischer Zeit als heilig gefeierten Mittwinternächte gemeint, denen später der Geburtstag Jesu untergeschoben worden ist, was natürlich weder im Hinblick auf den Tag noch gar auf das Jahr haltbar ist. Gemeint ist übrigens der 25. Dezember, nicht der 24. Dezember. Früher begann ein Feiertag stets am Abend des Tages davor.

Für diejenigen Schüler, die die Erdtemperatur und die Höhe des Meeresspiegels in 50 Jahren schon heute genau berechnen können, aber bei der Bedeutung des Weihnachtsfestes und der Person Jesus Christus passen müssen, hier die Erklärung aus dem „Universalwörterbuch“: Jesus Christus: Urheber und zentrale Gestalt des Christentums. Das klingt arg schmucklos und geradezu ein bisschen blasphemisch. Kirchlich wird es wieder, wenn wir uns der Deklination des Namens zuwenden, bei der das Lateinische erhalten geblieben ist: Jesus Christus (Nominativ), Jesu Christi (Genitiv), Jesu Christo (Dativ), Jesum Christum (Akkusativ) und Jesu Christe (Vokativ, Anredefall). Keine Flexion tritt ein, sobald das Wort „Herr“ vorausgeht: die Leiden unseres Herrn Jesus (nicht: Herrn Jesu).

Der Knabe kam laut Bibel in einem Stall zur Welt, weil es in Bethlehem keine freie Herberge gab, und wurde in eine Krippe gelegt, weil keine Wiege zur Verfügung stand. Hätten sich Maria und Josef 2000 und ein paar Jahre mehr Zeit gelassen und wären als Flüchtlinge nach Berlin gekommen, wären sie besser umsorgt worden. Das ist vielleicht zu banal ausgedrückt, zumal die Geburt Jesu im Allgemeinen so hochsprachlich und altertümelnd beschrieben wird, dass die Wortwahl schon wieder falsch ist.

In einer Münchner Zeitung lasen wir, Jesus sei in einem kalten Stall zwischen all den Tieren niedergekommen. Ich weiß zwar nicht, ob die Bayern es geschafft haben, eine Stufe der Evolution zu überspringen, aber in den übrigen deutschen Landen ist eine Niederkunft nicht gleichzusetzen mit einer Geburt. Niederkommen kann nur die Person, die das Kind gebärt. Nicht einmal für Gottes Sohn ist dieses Naturgesetz außer Kraft gesetzt worden. Mutter Maria kommt nieder, Jesus hingegen kam an auf dieser Welt, um später am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen.

