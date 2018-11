Falls Uschi das Wort an der Tafel nicht lesen kann ...

Ihnen wird aufgefallen sein, dass diese Kolumne keine Schulgrammatik ist, in der mehr oder weniger trocken die sprachliche Struktur des Deutschen vom einzelnen Buchstaben bis zum Satz und Kontext behandelt wird, sondern eine Plauderei über die Sprache mit ernstem Hintergrund, aber hoffentlich nicht gar so ernstem Auftreten. Das erlaubt, von Woche zu Woche das Thema zu wechseln, mal hier und mal da einen Stolperstein aufzugreifen, ihn zu drehen, zu wenden und ihn zu untersuchen. Ihnen wird ebenfalls aufgefallen sein, dass die äußere Form dieser Kolumne auf der Meinungsseite der Morgenpost nicht verändert werden darf. Mehr als 115 Zeilen passen nicht ins Layout. An diese Grenze stoße ich häufiger, wenn ich kurz vor Redaktionsschluss so richtig ins Schreiben gerate. Manche Themen sind dann nicht ausdiskutiert und rufen nach einer Fortsetzung.

Diesmal muss ich die Beantwortung der Fehlermeldungen fortsetzen, die von den Lesern eifrig, manchmal ein wenig zu eifrig aufgesammelt werden, die aber gar keine Fehler sind. Ein alter Herr schrieb, ein Wort werde nicht „großgeschrieben“, sondern „groß geschrieben“. Der Herr irrt – oder sagen wir besser: Er hat die orthografischen Zeitläufte nicht mitbekommen. Laut der Rechtschreibreform wird ein Wort großgeschrieben oder kleingeschrieben – also mit einem großen oder kleinen Anfangsbuchstaben versehen –, aber von der Lehrerin groß an die Wandtafel geschrieben, damit Klein Uschi es auch in der letzten Bankreihe gut lesen kann. Vor 1996 war es genau umgekehrt.

Jetzt lautet die Regel: Die Wortgruppen Adjektiv (oder Partizip) und Verb werden zusammengeschrieben, wenn das Adjektiv in einer Verbindung weder steigerbar noch erweiterbar ist. Der Adjektivteil bei der Verbverbindung großschreiben kann nicht gesteigert werden – ein Wort beginnt entweder mit einem Großbuchstaben oder mit einem Kleinbuchstaben, einen „Größerbuchstaben“ gibt es nicht. Also kommt nur die Zusammenschreibung infrage. Die Lehrerin muss aber trotz des zusätzlichen Kreideverbrauchs das gesamte Wort größer schreiben (Komparativ), wenn Uschi quengelt, sie könne die Schrift an der Tafel nicht lesen. Auch die Liebe zum Vaterland oder zur Ehefrau (die Reihenfolge darf getauscht werden) kann im übertragenen Sinne sehr groß (Erweiterung) oder größer als früher (Steigerung) geschrieben werden.

Ich fürchte, ich muss an dieser Stelle einen Bonus-Absatz einfügen, um nicht von Buchstabensammlern überrannt zu werden, die den Duden mit orthografischen Windmühlen verwechseln. Erfahrungsgemäß halten die meisten Morgenpost-Leser die Schreibweise „Zeitläufte“ für einen Tippfehler, den sie mit Freude eintüten und absenden. Ich bin jedoch fest entschlossen, diese Fundsache den ehrlichen Findern als Eigentum zu überlassen. Selbstverständlich schreibt man Zeitläufte mit „t“. Ganz bestimmt! Bei -läufte handelt es sich um den Plural der heute nicht mehr gebräuchlichen Substantivbildung der Lauft.

Vorsichtshalber noch ein Hinweis: zusammenschreiben schreibt man zusammen, wenn gemeint ist, dass zwei Wortteile zusammengefügt werden. Schreibt man sie hingegen getrennt, so sagt man, sie werden getrennt geschrieben. Falls Uschi und der kleine Ben zusammen schreiben, nämlich gemeinsam eine Geburtstagskarte an die „libe orma“, dann wird zusammen schreiben getrennt geschrieben, wobei es angesichts der benutzten Grundschul-Orthografie darauf nun auch nicht mehr ankommt.

Heißt es „das Millennium“ oder „das Millenium“ (Jahrtausend)? Millennium mit Doppel-l und Doppel-n bitte, und zwar nach lat. mille (tausend) und annus (Jahr). Allerdings wurde das „Wort des Jahres 1999“ in der Schreibweise „Millenium“ auf den Weg gebracht. Seitdem geht es durcheinander wie Kraut und Rüben.

