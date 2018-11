Nicht jeder Fehler im Blatt ist wirklich ein Fehler

Berlin. Angela Merkel geht, jedenfalls zum Teil, doch die deutsche Sprache bleibt. Frau Merkel sorgt sich um ihr politisches Erbe und ihre historische Bedeutung, die deutsche Sprache kämpft um ihren Bestand und ihren Auftritt in der Gegenwart. Parteien und ihre männlichen und weiblichen Vorsitzenden kann man in Bayern und Hessen auf dem Wahlzettel abstrafen, was bei der allgemein guten Lage unseres Staates ziemlich risikolos ist, um unser Deutsch hingegen muss man kämpfen, im Unterricht, auf dem Elternabend und vor allem in der und gegen die Zeitung. Deshalb geht es in meinem Postfach häufig so zu wie bei einer Pressekonferenz in Berlin. Das muntert einen Ruheständler wie mich auf´. Wenn am Dienstagmorgen die Zuschriften nicht aus meinem Bildschirm purzeln, bin ich enttäuscht.

Ich will dieses in meinen Augen leicht übertriebene Zutrauen in meine Kompetenz natürlich nicht stoppen, erlaube mir aber den Hinweis, dass einfache Tippfehler wie „dre“ statt „der“ zwar in der Morgenpost nicht passieren sollten, aber keinesfalls unter die Meldepflicht symptomatischer Fehler fallen. Ich versichere Ihnen auf Ehre und Gewissen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter unserer Redaktion im Prinzip die Buchstaben des Geschlechtsworts „der“ in die richtige Reihenfolge scrabbeln kann, wobei wir Kollateralschäden aus dem Schultüten-Alter mit allen Kräften zu therapieren versuchen.

Die Sprache ändert sich. Was vor 70 Jahren im Deutschunterricht als richtig befohlen worden war, wurde in der Zwischenzeit so oft anders gebraucht, dass das andere erst erlaubt und dann zur Regel geworden ist. Ich kann nichts dafür. Ich referiere nur und bitte, die zugedachten Schläge anderswo zu platzieren. Sprache ist, was gesprochen wird, nicht das, was im Kaiserreich gesprochen werden sollte. Wenn von zehn gemeldeten Fehlern neun gar keine eindeutigen Fehler sind, sind solche Zuschriften trotzdem nützlich. Sie bieten Stoff für die nächste Folge dieser Kolumne.

Ein Leser störte sich an der Überschrift „Die Bahn will pünktlicher werden“; „pünktlich“ sei als absolutes Adjektiv nicht steigerfähig, meinte er, „pünktlicher“ als „pünktlich“ passe nicht. Ich fürchte, die Pünktlichkeitsprobleme der Deutschen Bahn lassen sich nicht auf grammatische Weise lösen. Natürlich lässt sich „pünktlich“ als Vergleich steigern (relative Komparation). Der ICE kann heute, falls er unterwegs nicht in Brand geraten ist, pünktlicher ankommen als gestern.

Schreibt man „70jähriges Jubiläum“ bzw. „70-jähriges Jubiläum“ mit oder ohne Bindestrich?, wollte eine Leserin wissen. Im Prinzip mit Bindestrich, doch der Ausdruck ist falsch. „-jährig“ bedeutet eine ununterbrochene Zeitspanne, „-jährlich“ dagegen ein in bestimmtem Abstand wiederkehrendes Ereignis. Also: die jährliche (zu Johanni wiederkehrende) Pachtzahlung, aber die dreijährige (ununterbrochene) Pachtdauer. Ein „70-jähriges Jubiläum“ müsste demnach als 70 Jahre ohne Pause andauerndes Fest gefeiert werden, was ebenso unwahrscheinlich wie finanziell unerschwinglich wäre. Gefeiert wird das „70-jährige Bestehen“.

Man kann von einem „60-jährigen Mann“ schreiben, denn er lebt von der Geburt bis heute ununterbrochen, aber nicht von einem „60-jährigen Oberstudienrat“, sondern nur von einem „60 Jahre alten Oberstudienrat“, denn es ist kaum anzunehmen, dass ein 60-Jähriger bereits seit 60 Jahren Oberstudienrat ist. Doch man weiß ja nie. Die Berliner Bildungspolitik wird es noch schaffen, dass die Abiturienten beim Schulabgang gleich das Staatsexamen mitgeliefert bekommen.

Es heißt nicht „binnen einem Jahr“, sondern „binnen eines Jahres“, behauptete ein Einsender. Der Herr irrt. „binnen“ ist eine Präposition mit Dativ (binnen drei Tagen, binnen Kurzem), seltener mit Genitiv (binnen dreier Tage). Diese Form ist veraltet.

