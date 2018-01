Es ist noch kein Meister aus dem Duden gefallen

Um es klar zu sagen: Es dürfte nur wenige Experten geben, die ein schwieriges Diktat ganz ohne Fehler zu Papier bringen können. Dazu stehen bei der deutschen Rechtschreibung zu viele Fallen und Stolpersteine im Weg. Es gibt Leute, die wollen es zur Diktat-Meisterschaft auf Bundesebene bringen und trainieren in Spezialkursen, straucheln dann aber beim dritten Bindestrich in der Fügung "Start-und-Lande-Bahn" (obwohl nach Berliner Übung bereits zwei Bindestriche medaillenverdächtig sind).

Doch mit den Meistern der Orthografie wollen wir im Alltag gar nicht mithalten. Wir spielen ja auch mit dem Nachbarn ab und zu eine Schachpartie, ohne die Spielstärke von Magnus Carlsen anzustreben oder gar zu erreichen. Doch das Beherrschen eines durchschnittlichen Kanons der Rechtschreibung, und zwar in einer Norm, die von den Kultusministern, in der Schule, im Berufsleben oder vom Empfänger unseres Briefes vorausgesetzt wird, gehört zu den Grundkenntnissen der Allgemeinbildung. Wer darauf pfeift, pfeift meistens laut und falsch, weil er keine Ahnung hat und haben will. Wer sich hingegen gar nicht mehr zu schreiben traut, der sieht den Wald vor lauter Bäumen oder die Schreibweisen vor vermeintlich ungeordneten Regeln nicht.