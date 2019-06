Wenn sich ein Verb ins falsche Umfeld mogelt

Die Kolumne über die Eselsbrücke vor einer Woche an dieser Stelle fand besonders viel Aufmerksamkeit, worauf ich mit Rückmeldungen, Fragen und Beispielen eingedeckt worden bin. Mit der Flut der zugeschickten Eselsbrücken ließe sich ein Buch füllen. Allerdings habe ich keinen Merkvers „vergessen“, sondern habe nur wenige Beispiele präsentieren können. Mehr Platz war nicht vorhanden.

An der Spitze der Einsendungen stand eine Regel des Satzbaus (der Syntax), die früher zur Allgemeinbildung gehörte, jetzt aber zu verwässern droht. „Wer ‚brauchen‘ ohne ‚zu‘ gebraucht, braucht ‚brauchen‘ überhaupt nicht zu gebrauchen“, schreibt zum Beispiel ein Leser und fährt fort: „Diesen Reim haben uns unsere Lehrer schon vor mehr als 50 Jahren eingebimst – er wird aber im TV und teilweise auch in der Presse bedauerlicherweise und offenbar wegen Unwissenheit vergessen. Mich stört das außerordentlich.“

Mich stört das auch, aber die Bitte des Lesers, die korrekte Grammatik künftig in allen Medien durchzusetzen, überfordert einen Kolumnisten. Die Grammatik passt sich im täglichen Gebrauch an und schleift sich ab. Die Sprache entwickelt sich, bis schließlich gilt, was gesprochen wird, nicht das, was gesprochen werden soll.

Dass „brauchen“ mit Infinitiv in der Öffentlichkeit zunehmend sein „zu“ verliert, liegt am Beispiel der Modalverben „müssen, dürfen, können, sollen, wollen“ und „mögen“, die eine Aussage modifizieren, und zwar ohne „zu“: Er hat nicht rufen „müssen“ – nicht „zu rufen müssen“ und nicht „rufen gemusst“. Die Modalverben bilden, wenn ihnen ein reiner Infinitiv vorangeht, kein Partizip II, sondern stehen dann selbst im Infinitiv, im sogenannten Ersatzinfinitiv, der das weggefallene Partizip II ersetzt. In diese Reihe schiebt sich nun unser „brauchen“ mit „zu“: Er hat nicht (zu) laufen brauchen. Doch „brauchen“ gehört gar nicht zu den Modalverben, gebärdet sich aber gern als Hochstapler in der falschen Familie oder als Scheinasylant im modalen Umfeld.

Die Wortart der Verben (Tuwörter, Zeitwörter, Tätigkeitswörter) lässt sich mannigfach unterteilen, wobei hier nur drei Gruppen genannt werden sollen: die Vollverben, die Hilfsverben und die Modalverben. Vollverben (rennen, singen, antworten) können im Satz sinnvoll allein stehen (Greta streikt). Hilfsverben (haben, sein, werden) kommen zusammen mit einem Vollverb vor und dienen dazu, bestimmte Zeitformen und das Passiv zu bilden (sie haben geschlafen; sie sind aufgeweckt worden). Die Modalverben liegen zwischen Voll- und Hilfsverben und dienen der Abtönung der Aussage wie eine Abtönkartusche im Baumarkt, die aus einem strahlenden Weiß eine grünliche Wandfarbe machen kann; „modal“ bedeutet die „Art und Weise bezeichnend“.

Nehmen wir den Satz „Vater arbeitet“. Dieser Satz ist grammatisch korrekt, syntaktisch (gemäß dem Satzbau) auch korrekt, aber semantisch (der Aussage nach) mehr als dürftig. Also tönen wir mit den Modalverben ab: Vater muss arbeiten (Notwendigkeit), Vater will arbeiten (Wunsch), Vater soll arbeiten (Verpflichtung), Vater darf arbeiten (Erlaubnis), Vater kann arbeiten (Möglichkeit) – und Vater mag arbeiten (Zustimmung). Das Nicht-Modalverb „brauchen“ sollte keinesfalls in missverstandener Analogie ohne „zu“ benutzt werden. Es heißt: Vater hat nicht „zu“ (!) arbeiten brauchen.

Es ist nicht korrekt, aber nachvollziehbar, wenn die Umgangssprache eine Angleichung vornimmt. In der geschriebenen Sprache wird das „zu“ vor dem Infinitiv meistens noch gesetzt, und Sie sollten es selbst beim Reden gebrauchen, um zu vermeiden, dass Ihr Gesprächspartner zusammenzuckt. Wer wie ich als Kind vom Vater oder Lehrer immer wieder unterbrochen worden ist, sobald er ein „brauchen“ ohne „zu“ gebraucht hat, kommt heute aus dem Zucken kaum mehr heraus.

