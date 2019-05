Nicht hinter jeder Redensart steckt eine Frau ...

„Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach“, sagt der Volksmund und drückt damit aus, man solle sich mit etwas Geringerem zufriedengeben, das man sicher hat, als nach Höherem oder Besserem zu streben, das man wahrscheinlich nie erreichen wird. Dieser Ausspruch ist eine geläufige Redensart, die eine allgemein verbreitete Lebensweisheit enthält. Wird eine solche immer wieder gemachte Erfahrung in einen kurz gefassten, lehrhaften und einprägsamen Satz gegossen, so haben wir es mit einem Sprichwort zu tun. „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“, lautet zum Beispiel ein altes Sprichwort, das darauf hinweist, dass bis zum Abschluss eines Vorgangs noch etwas schiefgehen könnte.

Sprichwörter und Redensarten oder Redewendung sind eng verwandt. Lutz Röhrich, der ein dreibändiges Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten herausgegeben hat, sieht den Unterschied durch Form, Struktur und Funktion gegeben. Danach hat ein Sprichwort die Form eines abgeschlossenen Satzes in fester und unveränderlicher Formulierung („Hunger ist der beste Koch“), während Redensarten als verbale bildhafte Ausdrücke („die Kastanien aus dem Feuer holen“) erst in einen Satz eingefügt werden müssen, um eine feste Aussage zu ergeben.

Die meisten dieser häufig verwendeten, formelhaften Verbindungen von Wörtern sind uns vertraut und verständlich. Wer „ins Gras gebissen hat“, hat natürlich nicht mit seinem Mund an den Halmen gezupft wie die Kuh auf der Wiese, sondern ist auf meist unschöne Weise gestorben. Hier wird eine Wortgruppe aus ihrem eigentlichen Zusammenhang in ein anderes Bild übertragen. Die Stilkunde nennt das eine Metapher. Wenn etwas „in die Binsen geht“, ist es verloren. Der Ursprung dieses Ausdrucks ist in der Jägersprache zu finden. Wenn sich eine Wildente angeschossen und noch zappelnd und flatternd in die Binsen, nämlich ins Schilf, retten konnte, war sie für den Hühnerhund zum Apportieren nicht mehr erreichbar. Sie war verloren.

Die Binse hat keine Knoten wie andere Grasarten. Eine Binsenweisheit ist also eine binsenglatte Wahrheit ohne eine das Verständnis erschwerende Problematik. Aus der Jägersprache stammt auch die Redensart „durch die Lappen gehen“, was sich weniger auf die Ente im Schilf als auf das Rotwild bei der Treibjagd bezog. Es war üblich, die Tiere der hochherrschaftlichen Jagdgesellschaft bequem zum Schuss vor die Flinte zu treiben, wozu ein Kessel oder eine Gasse mit aufgehängten bunten Lappen abgetrennt wurde, um das Wild am Ausbrechen zu hindern. Gelang trotzdem einem Bock oder Hirsch die Flucht, war er durch die Lappen gegangen und diesmal mit dem Leben davongekommen.

Apropos Bock. Der führt uns in den Kreis der Schützengilden, deren Mitglieder, wie eine Kollegin einmal schrieb, zwar grün, aber meistens blau sind. (Diese etwas vorwitzige Bemerkung führte zu einer Reihe von Abbestellungen bei einer Provinzzeitung.) In den Gilden wird geschossen, was das Pulver hergibt, und die grünen Uniformen der Schützenbrüder sind übersät von Abzeichen und Orden. Der schlechteste Schütze erhielt früher vielerorts als Trostpreis einen Rehbock überreicht. Er hatte also „einen Bock geschossen“, den Sieg „verbockt“ und im übertragenen Sinne einen schweren Fehler gemacht.

Häufig wird im Deutschen in einer fremden Sprache zitiert, etwa „Cherchez la femme!“ („Such die Frau!“), was die selbstverständlich vollkommen überholte Behauptung wiedergibt, die Frauen seien an allem Übel schuld. Bereits die Lateiner sagten: „Nulla fere causa est, in qua non femina litem moverit“, was übersetzt heißt: „Es gibt kaum einen Prozess, bei dem nicht eine Frau den Streit ausgelöst hätte.“ Eine derartige Redensart könnte heutzutage einen Sturm der Feministinnen auslösen. Zu Recht. Es waren meist Männer, die die Kriege vom Zaune brachen.

Mehr Kolumnen von Peter Schmachthagen:

Eine Referenz braucht heutzutage keine Reverenz

Das Ypsilon legt Verfassungsbeschwerde ein

Treueeid auf die Bioeier aus den Donauauen

Die Schwierigkeit, eine Adresse zu schreiben