Hypnotisiert von einem kleinen Balken

Mittwoch früh um 7.25 Uhr saß ich vor dem Rechner, um mir die Karten für ein paar Filme im Wettbewerbsprogramm der Berlinale zu sichern. Es sollte um 7.30 Uhr losgehen. Ich klickte mich noch durch ein paar Newsletter. Um 7.30 Uhr und 25 Sekunden war ich wieder auf der Seite und wollte loslegen. Doch anstelle der Startseite war nun eine Art Ladebalken erschienen, der mir ein bisschen Geduld abverlangte.

Ich bin ein großer Fan dieser Ladebalken, sie sind aus meiner Sicht ein unterschätztes Genre, das Programmierern viel Raum für Kreativität gibt. Der Klassiker zeigt – ja genau: einen Balken, der sich langsam von links nach rechts verdickt. Jeder weiß, dass es sich hier um die reine Trickserei handelt, weil das Tempo des Balkenwachstums beliebig gesteuert werden kann. Und doch geht eine Art meditative Sogwirkung davon aus, seine kontinuierliche Veränderung zu betrachten. Ich glaube, dass weltweit schon etliche Jahrzehnte Lebenszeit nur durch das Angaffen von Ladebalkenverdickungen verausgabt worden sind. Sein unschlagbarer Vorteil: Er gaukelt geschickt vor, es könne gleich vorbei sein. Deshalb ist er wohl auch, weit vor kreiselnden Farbenrädern oder Sanduhren, der digital mit Abstand meistverwendete Wartezeitüberbrücker.

Auch im Ticketshop fand sich an diesem Morgen ein solcher Ladebalken, er hatte ein hübsches Detail. In seinem Innern befand sich ein kleines Männchen, das wie in einer Warteschlange langsam vorwärts schritt. Nach 20 Minuten hatte ich die Tickets. Ab morgen muss ich dann sofort danach zum Testen, um es bis 9 Uhr ins Kino zu schaffen. Damit das klappt, muss ich schneller sein als der Balken. Viel schneller.