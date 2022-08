Liebe mit Vorspultaste

Viele Prominente neigen dazu, eine neue Beziehung zügig in die Öffentlichkeit zu tragen, beobachtet Annika Schönstädt.

Annika Schönstädt beobachtet das Leben der Promis in Berlin.

Als meine Eltern und der Freund sich zum ersten Mal begegnet sind, waren wir, wenn ich mich recht erinnere, schon über eineinhalb Jahre zusammen. Meine Mutter fand das damals so mittelgut. „Willst du nicht, dass wir ihn kennenlernen?“, fragte sie mich in diesem ganz besonderen Tonfall, der nur Müttern eigen ist. Natürlich wollte ich. Gleichzeitig fand ich, dass ein bisschen Zurückhaltung durchaus nicht schaden kann, insofern man nicht zur seltenen Spezies derer gehört, die ihren Lieblingsmenschen schon in der Schule kennengelernt haben und dann tatsächlich ein Leben lang dabei bleiben, sondern eher zu denen, die im Laufe der Jahre schon ein paar Mal eingewechselt haben. Trennt man sich wieder, trennen sich Freunde und Familie ja immer auch ein bisschen mit. Meine Oma beispielsweise trauerte zu diesem Zeitpunkt noch immer dem Jahre zuvor verabschiedeten Vorgänger hinterher. Solche Enttäuschungen möchte ich ihr, die Unannehmlichkeiten mir ersparen.