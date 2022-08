Das Geheimnis einer langen (Promi)-Ehe

Annika Schönstädt beobachtet das Leben der Promis in Berlin.

Meine Großeltern haben in dieser Woche 65. Hochzeitstag. Beeindruckend, finden Sie nicht? Wir werden mit der Familie essen gehen, später gibt es dann einen Segen in der Kirche. Wenn ich daran denke, wird mir jetzt schon ganz wässrig um die Augen. Eine ähnliche Feierlichkeit gab es bereits zur Goldenen Hochzeit meiner Großeltern. Damals fuhren wir alle zusammen nach Bayern, die zweite Heimat meiner Oma, auch dort gab es einen kleinen Gottesdienst nur für uns. Als Extravaganz leistet sich Oma zu solchen Anlässen ein neues Kleid von ihrer Lieblingsschneiderin. Ansonsten möchte sie nicht zu viel Aufhebens darum machen. Und Opa liegen Gefühlsausbrüche sowieso fern. Dabei finde ich, es gebe durchaus Anlass dazu. 65 Jahre! Wie hält man es so lange miteinander aus?