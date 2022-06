Mein Tanzbereich – dein Tanzbereich

Körperkontakt kann in Interviews für eine intime Atmosphäre sorgen – oder genau das Gegenteil bewirken. Annika Schönstädt kennt beides.

Berlin. In der vergangenen Woche traf ich zum ersten Mal Kim Fisher zu einem Interview und war danach komplett verliebt. So eine tolle Frau! Wenn ich mal groß bin, dachte ich im Anschluss, möchte ich genau so werden wie sie.