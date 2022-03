Zwei auf einen Streich

Hollywood war in der letzten Woche doppelt in Berlin vertreten. Langweilig werden solche Begegnungen nie, findet Annika Schönstädt.

Foto: Gerald Matzka/Getty Images for Sony Pictures / FFS

In der vergangenen Woche hatte ich gleich mit zwei Hollywood-Stars das Vergnügen. Oder sagen wir es lieber so: Ich bin ihnen begegnet. Denn ob das tatsächlich ein Vergnügen ist, da bin ich mir auch nach zehn Jahren im Promibusiness noch nicht so sicher.