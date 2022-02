Wie Tim Mälzer zu meinem Mann wurde

Wer in den Reichstag möchte, sollte auch als Promi nicht auf eine VIP-Behandlung hoffen. Jedenfalls nicht in Pandemie-Zeiten.

Eine meiner engsten Freundinnen arbeitet als Projektmanagerin in einem sehr renommierten deutschen Konzerthaus. Teil ihres Jobs ist es, die Sonderwünsche der anreisenden Künstlerinnen und Künstler zu verwalten. „Mein Musiker will Lilien in seiner Garderobe“, schreibt sie mir dann beispielsweise manchmal. „Die bekommt er von mir aber nicht. Das stinkt doch!“ Leider hat sie mir unter Androhung einer Freunschaftsaufkündigung verboten, detailliertere Informationen in meiner Kolumne preiszugeben. Wer welchen Alkohol bestellt, wer trotz Verbots geraucht oder sich überhaupt daneben benommen hat, Sie wissen schon.