Hashtag Politfluencer

Berlin. Wenn deutsche Politiker sich die Instrumente der Popkultur zu eigen machen, kommen dabei häufig unfreiwillig komische Ergebnisse heraus. Jüngstes Beispiel war in der vergangenen Woche das synchron gepostete Foto von Christian Lindner, Volker Wissing, Annalena Baerbock und Robert Habeck bei Instagram. Feinster Onkelcontent aus dem Familienchat. Und das, obwohl sich die vier Königsmacher offensichtlich einige Gedanken darüber gemacht hatten, wie sie sich der Welt nach ihren ersten Gesprächen präsentieren wollen.

Dem Vernehmen nach haben dieses Mal viele junge Menschen Grüne und Liberale gewählt. Und was ist bei denen gerade total angesagt. Ein Selfie, richtig? Also alle mit rauf aufs Bild, Filter und Shoutout nicht vergessen, das geht dann richtig ab, so von der Reichweite her. Es dauerte anschließend ein paar Tage, bis sich das Internet wieder beruhigt hatte, allerdings anders, als das die Politiker im Sinn gehabt haben dürften.

Pop und Politik hätten die besten Voraussetzungen für eine Symbiose

Dabei hätten Pop und Politik eigentlich die besten Voraussetzungen für die perfekte Symbiose. Zum Glück für die progressiveren Parteien stehen Kunst und Kultur eher in einer links-grünen Tradition. Herbert Grönemeyer sprach sich vor der Wahl für einen Wandel im Land aus, Bela B unterstützte mit Kollegen wie Wolfgang Niedecken, Sven Regener und Milan Peschel ganz explizit die Grünen.

Aber auch CDU und CSU konnten mit Uschi Glas und Leslie Mandoki zwei prominente Befürworter hinter sich vereinen. Wobei Letzterer später verlautbaren ließ, die geklatschten „Armin Laschet wird Kanzler“-Gesänge im Konrad-Adenauer-Haus nach dem zweiten TV-Triell habe er dann doch irgendwie peinlich gefunden. Auch andernorts wollte der Popfunke im Wahlkampf jedoch nicht so richtig auf die Politik überspringen.

Was läuft da bei uns falsch?

Ich frage mich, was da bei uns falsch läuft? Warum hat Barack Obama einen Podcast mit Bruce Springsteen? Überhaupt: Barack Obama! Ich erinnere mich auch nicht, dass in Deutschland schon mal eine Filmdiva in einem Glitzerfummel „Happy Birthday, Mr. President“ für Frank-Walter Steinmeier gesungen hätte oder dass ein Actionheld Ministerpräsident geworden wäre. Stattdessen gab es bei uns die Nationalhymnenpanne „Brüh im Glanze“ und Schauspieler Charles M. Huber im Bundestag.

Oder ist das jetzt deutsche Griesgrämigkeit und Neidkultur, dass ich den Eindruck habe, in anderen Ländern sieht die Sache irgendwie glamouröser aus? Ich meine, Nicolas Sarkozy ist mit einem ehemaligen 90er-Jahre-Supermodel verheiratet. In Italien machte kürzlich das Über-Power-Couple Chiara Ferragni und Fedez – gemeinsam knapp 38 Millionen Instagram-Follower schwer – politischen Einfluss geltend, indem es auf Bitten des damaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum Tragen von Atemschutzmasken aufrief oder sich mit konservativen Politikern einen Schlagabtausch für mehr Diversität lieferte. Warum also nicht auch hierzulande Menschen in die Politik einbinden, die sich mit diesem Internetz auskennen?

Sohn von Armin Laschet hat 97.000 Follower auf Instagram

Armin Laschet, müsste man meinen, hätte bei diesem Thema einen Wettbewerbsvorteil seinen Kollegen gegenüber. Immerhin ist bei ihm in der Familie die Influencer-Position schon inhouse vergeben. Sohn Joe Laschet instagramt mit 97.000 Followern über Lifestyle und Herrenmode. In den Monaten vor der Wahl bekam der Neuland-affine Spross allerdings ein öffentliches Schweigegelübde verpasst.

Als er dem Senior einmal unverbindlich einen Maskenproduzenten ans Herz legte, war das irgendwie nicht so gut angekommen. Dabei hat Cathy Hummels doch gerade erst vor Gericht erstritten, dass unbezahlte Werbung nicht mehr als solche gekennzeichnet werden muss.

Mein Gefühl sagt mir, egal, welche Farbkombination es am Ende in die neue Bundesregierung schafft, Luft nach oben besteht in dieser Hinsicht bei jeder Fraktion. Schon allein aus Entertainmentgründen.