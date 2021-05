Auf dem roten Teppich How much is the fish*in?

Hans Peter Geerdes, vielen besser bekannt als H.P. Baxxter, findet Gendern also „zum Kotzen“. So ließ der Frontmann der Brachialtechno-Band Scooter in der vergangenen Woche in einem Interview mit Radio Hamburg verlauten. Nicht etwa, weil er Frauen nicht akzeptiere, sondern deshalb, weil das nun mal eine „Verunglimpfung der Sprache“ sei, so der Musiker. Eine „Idiotensprache“ gar. Nun ist es natürlich leicht, sich darüber lustig machen, wenn der Urheber von Zeilen wie „Döpdöpdöpdöbödöpdöpdöp“ oder „Nananananana Nananananana How Much Is The Fish Yeah“ sich über Idiotensprache beschwert. Aber das würde natürlich zu kurz greifen. Und hey, die gute Nachricht: H.P. Baxxter akzeptiert Frauen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist schon mehr, als die katholische Kirche von sich behaupten kann. Also jedenfalls gleichberechtigt in den eigenen Reihen. Als Haushälterin ist das natürlich etwas anderes.