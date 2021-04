Falschmeldungen mit Folgen

Annika Schönstädt beobachtet das Leben der Promis in Berlin.

Am mit Abstand allerallerallerschlimmsten finde ich in meinem Job die Situationen, in denen ein Prominenter stirbt und die Chefin von mir verlangt, dass ich zwecks Bestätigung bei den Hinterbliebenen anrufe. Theoretisch hat sie damit natürlich recht. Jemanden fälschlicherweise für tot zu erklären ist sehr unangenehm für alle Beteiligten. Trotzdem passieren solche Missgeschicke häufiger als vermutet.