Annika Schönstädt, Gesellschaftskolumnistin der Berliner Morgenpost, liegt die Polizei am Herzen.

Als Polizistentochter liegen mir die Helden in Uniform besonders am Herzen - anders als ihre Kollegen im Fernsehen

Berlin. Mit Jan Böhmermann habe ich zwei Dinge gemeinsam: Den Polizistenvater und den schlechten Humor. Laut Schönstädtschem Selbstverständnis sind beide Dinge untrennbar miteinander verknüpft. Den Hang zum Derben haben sich die Männer meiner Familie demnach auf den Straßen Berlins hart erarbeitet und an ihre Nachkommen weitergegeben. Über Fäkales wird bei uns gern gesprochen, mit Vorliebe beim Essen. Meine Mutter, immerhin schon vor beinahe 40 Jahren angeheiratet, hat sich damit noch immer nicht recht arrangiert.

Als ich einmal ein Interview mit der Eisschnellläuferin und Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei Claudia Pechstein führte, wähnte ich mich hingegen unter Gleichgesinnten und wagte einen Insiderwitz zum Thema Schlüppersheriff. Eine Bezeichnung für weibliche Polizisten aus Zeiten, in denen alte weiße Männer bei den Helden in Grün noch in der Überzahl waren. Bedauerlicherweise fand sie das gar nicht komisch. Ich beschloss danach, mir den Polizeihumor für den Fall eines Treffens mit Jan Böhmermann aufzusparen. Bisher ist es leider noch nicht dazu gekommen.

Ein weiteres Add-on meines Freund-und-Helfer-Stammbaums ist eine gewisse Grundsympathie beziehungsweise Verteidigungshaltung der Polizei gegenüber. Der Job ist kein Spaziergang und unreflektierte ACAB-Nachplärrer werden bei mir sofort aussortiert. "Du hast ein Problem? Ich hab' Polizei!"

Ein Bereich, in dem ich auf eine starke Polizeipräsenz allerdings verzichten könnte, ist das Fernsehen. Hundertschaften an TV-Kommissaren sind in der deutschen Unterhaltung im Einsatz. Würde ich es einmal hochrechnen, käme ich wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass ich zu keinem anderen Thema mehr Interviews geführt habe. "Tatort", "Soko", "Cobra", "Polizeiruf" - ich hatte sie alle.

So richtig gut unterhalten fühlte ich mich beim Schauen des Ansichtsmaterials zwecks Vorbereitung allerdings selten. Nach der obligatorischen "Tatort"-Ultra-Phase in meiner ersten Studenten-WG habe ich mir nur noch selten einen Fernsehkrimi ohne beruflichen Kontext angeschaut. Es langweilt mich einfach. Allerdings stehe ich damit ziemlich allein da. Die Deutschen lieben ihre Krimis, sonst würden ja nicht so viele davon gedreht. Hassan Akkouch, gebürtiger Libanese und Hauptdarsteller der ZDF-Serie "Wapo Berlin", sagte mir einmal, die Rolle als Ermittler im deutschen Fernsehen käme für ihn einer Alman-Adelung gleich.

So stolz wie der Neuköllner tragen allerdings nicht alle seine Kollegen die TV-Dienstmarke vor sich her. Was mir bei meinen Interviews auffällt: So richtig mit dem Herzen sind die wenigsten Darsteller dabei. Schon allein die Frage, ob sie denn selbst auch Krimi-Fans seien, wird oft brüskiert zurückgewiesen.

Überhaupt bin ich oft erstaunt, wie viele deutsche Schauspieler mir erzählen, dass sie schon seit Jahren keinen Fernseher mehr haben, weil das Angebot so schlecht ist. Noch finsterer wird es, wenn man sich nach der Beziehung zur eigenen Rolle und dem Spielspaß erkundigt. Gerade bei solchen, die schon jahrelang dabei sind. Irgendwie muss die Miete ja reinkommen. Und wie groß kann die schauspielerische Herausforderung schon sein, Alibis abzufragen und Todesnachrichten zu überbringen?

Mich macht das immer ein bisschen traurig. Schauspielerei, das klingt doch eigentlich so nach Traumjob und Selbstverwirklichung. Oder sind TV-Kommissare etwa nur die Beamten ihrer Zunft, die Dienst nach Vorschrift machen, statt sich mit waghalsigen Aktionen über die Anweisungen ihres Vorgesetzten hinwegsetzen, um das Leben der Geisel zu retten? Ich finde, die Polizei hat bessere Presse verdient. Wie gut, dass bisher noch kein Schauspieler die Courage hatte, seine Aussage auch on the record zu tätigen.