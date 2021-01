Dubai - ein Coronamärchen

Berlin. Seit ein paar Jahren fliege ich jedes Frühjahr auf die Kanaren, um den Winter zu verkürzen und mich von den Doppelstrapazen der Fashion Week und der Berlinale zu erholen. Wenn ich die Lage realistisch einschätze, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass daraus dieses Mal nichts wird. Das gilt zwar auch für Fashion Week und Berlinale in ihrer gewohnten Form, doch dem kalten Berliner Grau konnte die Pandemie bisher noch nichts anhaben. Als Alternative bleiben die Heizdecke, warme Gedanken oder - wenn ich mir das bei den Promis so anschaue - Dubai. Nun hatte ich bisher noch kein gesteigertes Bedürfnis, das Emirat am Persischen Golf zu besuchen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Da wären zum einen die Sonnengarantie und der allgegenwärtige Luxus, dazu die zahlreich VIPs, die in traumschönen Bildern und Storys auf Instagram von ihrem Urlaub auf der Arabischen Halbinsel schwärmen. Und das Beste: Corona scheint dort nur ganz nebensächlich zu sein.

Aber Moment, wie kommt es dann, dass sich Fußballergattin und Moderatorin Cathy Hummels für ein Workout-Video aus Dubai gerade einen so gewaltigen Shitstorm abholen musste, dass sie sich in eine selbst auferlegte fünf(!)tägige Social-Media-Abstinenz verabschiedete? Und warum rüffelte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon in dieser Woche Celtic Glasgow für ein Trainingslager in Dubai, bei dem die Spieler ihrer Meinung nach das Nützliche ein wenig zu sehr mit dem Angenehmen verbunden hatten? Alles nur der Neid? Oder ist Reisen während einer Pandemie vielleicht doch nicht so angesagt?

Frau Hummels jedenfalls war sich keiner Schuld bewusst. Sie sei schließlich nicht aus Jux und Dollerei in den Süden geflogen, sondern zum Arbeiten. Alles klar, oder? Ich könnte doch meine Ferien auch mit etwas Recherche verbinden. Immerhin sind Influencer und Reality-TV-Sternchen wie Sarah und Dominic Harrison, Fiona Erdmann und Georgina Fleur sogar ganz in Dubai sesshaft geworden. Da sollte sich doch die eine oder andere Geschichte finden lassen.

Erstaunlicherweise hat der pöbelnde Mob im Internet auch hier ständig etwas auszusetzen. Gut, das Auswärtige Amt gibt auf seiner Webseite zu bedenken, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, außerehelicher Geschlechtsverkehr und - Gott bewahre - Schwangerschaften sowie homosexuelle Beziehungen und sogar Kleidung, die nicht der heteronormativen Geschlechteridentität entspricht, seien in den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten und können bei Anzeige strafrechtlich geahndet werden. Aber wer will sich davon schon das Märchen aus 1001 Nacht verderben lassen? Fiona Erdmann jedenfalls scheint dort mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Kind in wilder Ehe ganz unbehelligt leben zu können. Offensichtlich gilt hier die Devise: Wer hat, der kann. Und immerhin gibt sich das Model auf einem eigenen Blog ja auch alle Mühe, die Vorurteile zu entkräften. Sie könne dort selbstverständlich alles tragen und fühle sich als Frau wesentlich respektierter als in Deutschland. Na wer sagt’s denn. Ex-”Prince Charming”-Kandidat Sam Dylan versichert derweil, in Dubai liiiiiebe man seinen paradiesvogeligen Style und lässt sich darauf einen Drink schmecken.

Drink? Ist Alkohol in Dubai denn nicht auch verpönt? Ach i wo!. Für diese Zwecke gibt es doch lizenzierte Hotels, Restaurants und Bars, in denen sich ganz ungeniert über den Durst trinken lässt. Demnächst soll sogar ein Gasthaus von Münchens Feinkost-König Michael Käfer dazukommen. Mit Bier, Brezn und Oktoberfest. Sollte die Wiesn in der bayerischen Heimat auch in diesem Jahr ausfallen, werde also einfach in Dubai gefeiert, erzählte der zuständige Projektmanager vor ein paar Tagen den Kollegen der “Bild”-Zeitung. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht weiter.