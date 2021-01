Unerwartete Comebacks und eine alte Reisebegleiterin

Berlin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe selten ein neues Jahr mit so vielen und gleichzeitig so wenigen Erwartungen begonnen. Es MUSS einfach besser werden als das letzte. Aber es gehört auch wirklich nicht viel dazu. Die Zeitschleife zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich einmal unverbindlich genutzt, um mir auszumalen, wie die kommenden zwölf Monate für Promis und Freunde des gepflegten Klatsches im Idealfall aussehen könnten.

Januar: Nach den Ausschweifungen der Feiertage flüchten sich die VIPs in den Dry-January beziehungsweise in den Veganuary. Für Gastwirte ein Albtraum, aber es hilft ja nichts, die Award Season naht. In den sozialen Medien boomen Werbekooperationen mit Ersatzprodukten. Verzicht kann so sexy sein! Irgendein Influencer wird beim Drive-in von McDonald’s erwischt und erklärt später in seiner Insta-Story, dass in Chicken McNuggets Fleisch enthalten sei, konnte doch wirklich niemand ahnen. Paul McCartney weint ein bisschen.

Februar: Mit dem Start der 16. Staffel "Germany’s next Topmodel" erreicht die Heidi-Klum-Dauerpräsenz ihren diesjährigen Zenit. Tokio Hotel bringen parallel ein neues Album auf den Markt, das den Soundtrack zum Spektakel liefert. Neu im Familienportfolio: Tochter Leni Klum. Ach ja, am Ende gewinnt irgendein Meeeedchen, das sich später mit Klum über Verträge streitet.

März: Dank Impfprivilegien feiern die Kessler-Zwillinge, Tony Marshall und Roberto Blanco ein Comeback. Tickets für die gemeinsame Tour durch ganz Deutschland sind sofort vergriffen.

April: Cheyenne Savannah Ochsenknecht bringt ihr erstes Kind auf die Welt. Zuvor hatten die Buchmacher mit Namenswetten das Geschäft ihres Lebens gemacht. Das Rennen macht Corona Cortez. Masel tov!

Mai: Joe Biden und Kamala Harris kommen für einen ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Die Republikaner bauen in Mar-a-Lago ein Brandenburger Tor nach, vor dem Donald Trump parallel eine Rede mit einem Angela-Merkel-Double hält.

Juni: Endlich wieder Berlinale im Sommer! Premieren in Open-Air-Kinos und rote Teppiche ohne Gefrierbrand. Wer hatte noch gleich die Idee, das Festival in den 1970er-Jahren in den Februar zu verlegen? Und was ist eigentlich dieses Cannes?

Juli: Urlaubs-Hochsaison bei Promis und Paparazzi. In Saint-Tropez und auf St. Barth werden die Jachten knapp. Fußballstars wie Neymar oder Cristiano Ronaldo sind deshalb nach den Strapazen der Europameisterschaft gezwungen, ihre schwimmenden Habitate mit einer Reihe von Models zu teilen.

August: Das Sommerloch ist in vollem Gange. Nichts passiert. Und endlich lässt sich das auch wieder genießen.

September: 20 Jahre nach ihrem Kennenlernen und 15 Jahre nach ihrem ersten Ja-Wort erneuern Verona und Franjo Pooth ihr Eheversprechen. Gefeiert wird in - Überraschung - Verona! Die Party lässt Sylvie Meis vor Neid erblassen. Direkt im Anschluss versendet sie das Save the Date für die Festspiele anlässlich ihres dritten Hochzeitstages 2022.

Oktober: Prinz Harry und Herzogin Meghan werden wieder Eltern. Bei Netflix startet die Verfilmung des Megxit als Serie.

November: Die Rückkehr der Ballsaison. Nachdem der Bundespresseball im Adlon mit Stars und Politprominenz etwas aus dem Ruder gelaufen ist, muss das Luxushotel für Renovierungsarbeiten kurzfristig schließen.

Dezember: Am zweiten Weihnachtsfeiertag stechen Florian Silbereisen und "Das Traumschiff" mit einer Sensation in See: Helene Fischer kehrt als Reiseleiterin Franziska Stein zurück - dieses Mal in einer Hauptrolle. In der Helene-Fischer-Weihnachtsshow hat wiederum Florian Silbereisen einen Gastauftritt. Sollte das einstige Traumpaar das Fest etwa wieder unterm gemeinsamen Baum verbringen?