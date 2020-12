Icke, dette, kieke mal

Neulich klingelte mein Telefon. Ein Herr war dran, der, ohne sich vorzustellen und ohne Punkt und Komma los erzählte. Er würde gerne ein Interview mit mir machen, zu seinem neuen Film, wir hätten uns doch früher schon einmal so nett unterhalten. Dass ich trotzdem wusste, dass ich mit Wolfgang Stumph spreche, lag nicht daran, dass wir uns so gut kennen oder daran, dass ich seine Nummer abgespeichert hatte, sondern allein an seiner markanten Stimme mit dem unverkennbaren sächsischen Dialekt. Seit ich als Kind zum ersten Mal “Go Trabi Go” gesehen habe, hat sich sein Näseln in meinem Kopf festgesetzt. Und ich vermute, nicht nur bei mir, nu?! Sächsisch ist das Markenzeichen von Wolfgang Stumph, nicht nur in seiner Rolle als “Stubbe”. In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft steht er damit ziemlich alleine da. Ich finde das ein bisschen schade.

Nicht mal mehr im “Tatort”, der ja Deutschland in all seinen regionalen Facetten abbildet, wird heute noch Dialekt gesprochen. Also jedenfalls nicht von den Kommissaren. Das zaghafte Andeuten von lokaler Couleur wird höchstens der Sekretärin überlassen. Eine Ausnahme bilden natürlich die Bayern. Claudia Michelsen, geboren in Dresden und Ermittlerin im Magdeburger “Polizeiruf”, erzählte mir neulich von ihrer Liebe zu der Region längs der Elbe. Aber den Dialekt? Nein, den habe sie nie gesprochen. Fast ein bisschen empört klang sie bei meiner Nachfrage. Sächsisch hat außerhalb der Landesgrenzen keinen guten Ruf. Berlinerisch leider auch nicht. Stattdessen werden auf Schauspielschulen oder in Sprachtrainings viele Stunden investiert, um aus den Kai Pflaumes dieses Landes aalglatte Moderationsroboter zu formen.

Meine Schwester und ich spielten stundenlang "Herzblatt" mit Rudi Carell nach

Den fremden Zungenschlag im Fernsehen finden wir Deutschen nur charmant, wenn er von außerhalb kommt. So wie bei Howard “Isch lieb disch” Carpendale, Giovanni “Flasche leer” Trapattoni oder den holländischen Moderatoren, die in den 90er-Jahren die TV-Unterhaltung prägten. Von meiner Schwester und mir gibt es in irgendeiner Kiste noch Kassettenaufnahmen, wie wir im Kinderzimmer stundenlang “Herzblatt” mit Rudi Carell nachspielten und uns dabei alle Mühe gaben, seinen niederländischen Akzent nachzuahmen.

Reality-TV-Star Rolf Scheider hat sich aus diesem Grund nicht nur ein “e” am Ende seines Vornamens, sondern nach Jahren in Paris auch eine frooonsösisch Agsoooon zugelegt. Selbstverständlich gilt die Sympathie nicht für alle Ursprungssprachen gleichermaßen. Seine harte, dem Russischen geschuldete Aussprache habe ihm anfangs nur die Rollen als Gangster gelassen, erzählte mir einmal Vladimir Burlakov, der sich heute ganz hochdeutsch als “Tatort”-Kommissar im Saarland betätigt. Und man stelle sich einmal vor, wie die Karriere von Helene Fischer verlaufen wäre, wenn sie aus dem heimatlichen Sibirien auch ein bisschen Sprachmelodie importiert hätte.

Als Nische bleibt nur die Comedy

Als Nische für breites Hessisch, Kölsch oder Schwäbisch bleibt nur die Comedy. Dabei finde ich es eigentlich immer ganz reizend, wenn ich einen Prominenten zum Interview treffe und sich abseits von Bühne und Kameras die Herkunft heraushören lässt. Manchmal nur ganz hintergründig als rundes o, so wie bei Götz Schubert, ebenfalls mit sächsischer Vergangenheit. Oder als überraschend ausgeprägtes Monnemerisch, so wie bei Uwe Ochsenknecht neulich am Telefon. Am liebsten aber als rotziges Berlinerisch, so wie bei Friedrich Mücke oder Inka Bause, die im persönlichen Gespräch klingen wie aus dem “Icke, dette, kieke mal”-Handbuch für Zugezogene. Mir gibt das ein wohliges Gefühl von Heimat, und ich merke, wie ich selbst hineinfalle in den schnodderigen Tonfall, den ich von zu Hause kenne. Nach vier Tagen Weihnachtsbesuch bei meinen Eltern dürfte ich aktuell wieder ganz genau so klingen.