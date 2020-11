My Home is my Cottage

Während ich kürzlich meine Zeit beim sinnlosen Surfen im Internet verplemperte, habe ich ein neues Wort gelernt. „Diese elf Anzeichen zeigen dir, dass dich der Cottagecore-Trend erfasst hat“, ließen mich die Kollegen von „Mit Vergnügen“ wissen. Der was? Zack, war ich in die Clickbaiting-Falle getappt. Cottagecore, so erfuhr ich, ist die Rückbesinnung auf traditionelles Handwerk und die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen in der Natur. Stadtflucht also quasi, frei übersetzt für die Geronten unter uns. Vor allem in Zeiten von Lockdown und sozialer Isolation habe Cottagecore nun auch bei den Berlinern außerhalb von Prenzlauer Berg Hochkonjunktur.

Ich fühlte mich ertappt. Die letzten Wochenenden habe ich spazieren gehend auf der Pfaueninsel, im Briesetal und im Grunewald verbracht. Jedes Mal in der Gesellschaft unzähliger unausgelasteter Berliner Hipster, die mit Wegbier und noch etwas fremdelnd durch die Natur stapften. Dazu habe ich in den vergangenen Monaten Kimchi eingelegt, Kompott gekocht und ja, ich habe ein Bananenbrot gebacken. Mehr Rentner- als Klatschreporter-Lifestyle. Aber wenigstens kann ich sagen, dass ich dabei in guter Gesellschaft war.

Auf dem Land ist irgendwie immer Lockdown light

Denn auch den Prominenten bleibt derzeit ja wenig anderes übrig, als sich aus Mangel an Alternativen in Freizeitersatzhandlungen zu üben. Als Vorbild wird dann häufig das Landleben als Inspirationsquelle herangezogen. Dort ist aus Städterperspektive ja irgendwie immer Lockdown light. Es werden also Kürbisse geschnitzt, Pilze gesammelt, Adventsdekoration gebastelt und natürlich gebacken und gekocht. Charlotte Roche hat plötzlich die Malerin in sich entdeckt, Michael Michalsky hat angesichts von Dinnerpartys zu Hause zum Foodblogger umgeschult, und Sasha liefert dazu den Dorfdisco-Hit des Jahres. „Mitten in der Nacht werf’ ich Konfetti. Fetti Fetti Fetti Fetti!“

Über solche zaghaften Akklimatisierungsversuche mit einem Leben ohne Dauerentertainment-Angebot können echte Profis natürlich nur müde lächeln. Denn wie bei jedem Trend gab es auch hier gewiefte Vorreiter, die Cottagecore schon praktizierten, als es noch Leben auf dem Bauernhof hieß. In der Uckermark und im Spreewald haben sich schon seit Jahren Enklaven aus Wochenendhäusern der Mitglieder der Berliner Kreativbranche etabliert.

Eva Padberg: Auf die coole Art und Weise häuslich werden

Volker Bruch hat die Stadt gegen Brandenburg eingetauscht, seine „Babylon Berlin“-Kollegin Fritzi Haberlandt ebenfalls. Moderator Max Moor züchtete dort zwischenzeitlich sogar Wasserbüffel, und der Instagram-Account von Eva Padberg lässt jedes „Landlust“-Magazin blass aussehen. „Häuslich werden, aber auf die coole Art und Weise“, sagte sie mir einmal im Interview, nachdem sie mir die Vorteile vom Marmeladeeinkochen als Ausgleich zum Tourleben mit ihrem DJ-Gatten erläutert hatte. Männermodel Simon Lohmeyer lebt in einem Tiny House, wo er Strom mit einer Mühle erzeugt, im Norwegerpulli den Kräuter- und Gemüsegarten pflegt und mit dem Hausschwein kuschelt.

Ich konnte dem reduzierten Landleben bisher eher wenig abgewinnen. Ich kann es nicht leiden, wenn es um mich herum zu sehr kreucht und fleucht, und sobald mein Handyempfang unter LTE-Niveau fällt, werde ich nervös. Wenn ich mir all diese gut aussehenden Menschen in der Natur anschaue, möchte ich allerdings sofort ein paar Gummistiefel kaufen und ins Grüne fahren. In meiner Fantasie sieht das dann aus wie bei den Beckhams: David mit Tweetmütze bei der Ernte im Feld, Harper Seven beim Milchkauf von Nachbars Kuh. Als die Familie nach Jahren in Los Angeles wieder in Großbritannien heimisch wurde, verfolgte sie offenbar den Plan, zukünftig ein Leben wie aus dem Barbour-Werbeprospekt zu führen. Mehr Upperclass-Landhausbodenständigkeit als die Queen in Balmoral. Ich bin sofort dabei. Nur über die Hunde müssen wir noch mal reden.