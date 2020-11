Der Giftschrank in meinem Kopf

Zum tragischen Schicksal eines Promireporters – zumindest derer mit einem gewissen Restanstand – gehört, dass wir vieles wissen, was Sie trotzdem niemals in der Zeitung lesen werden. Selbst dann, wenn uns die Geschichte noch so heiß unter den Nägeln brennt. Sie kennen das Gefühl, wenn Sie ein Geheimnis nicht weiter erzählen dürfen? So in etwa fühlt sich das an. Nur noch einmal potenziert. Denn Klatsch verbreiten, das ist ja schließlich unser Beruf.

Dass wir uns dennoch manchmal zusammenreißen, hat zum einen mit Persönlichkeitsrechten zu tun. Zum anderen möchte man Menschen nicht bloßstellen, die einem durch die Besonderheiten des Jobs in intimen und manchmal eskalierenden Situationen begegnen. Ausnahmen mache ich bei Prominenten, die sich aus Mangel an Manieren daneben benehmen. Ich finde, das kann ruhig auch mal gesagt werden. Oder ich bleibe so vage, dass der Gemeinte nicht erraten werden kann.

Im Laufe eines Reporterlebens kommt auf diese Weise eine Menge Giftschrank-Material zusammen. Manche Boulevardzeitung – so hört man – habe eine ganze Sammlung solcher Skandale und kompromittierender Bilder in der Hinterhand. Man weiß ja nie, wozu man sie noch einmal gebrauchen kann, wenn entsprechender Prominenter bei einer anderen Story keine Kooperationsbereitschaft signalisiert.

Meine Absichten sind da viel harmloser. Nur manchmal, wenn ich privat gefragt werde, wie die Promis denn in echt so sind, kann ich nicht widerstehen, ein bisschen Insiderinformationen zu droppen. Aber machen das nicht alle so? Der Arzt, der gerne über die absurdesten Verletzungen berichtet? Oder die Lehrerin, die mit Vorliebe von ihren schlimmsten Schülern spricht?

In den vergangenen Wochen hatte ich zu dem Thema ein paar interessante Unterhaltungen. Denn richtig spannend wird es, wenn wir Journalisten unter uns sind oder auf Berufsgruppen mit ähnlichen Einblicken treffen. So wie Hoteliers, Gastronomen und Fotografen, dann wird natürlich gequatscht. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit kann sich dann schon einmal ein kleiner Wettbewerb um die beste Geschichte entspinnen. Nackte Promis, betrunkene Promis, Promis auf Drogen, Promis beim Fremdgehen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Dazu die üblichen Spinnereien: Was wäre das für ein Bestseller, wenn wir alle einmal richtig auspacken würden!?

Machen wir natürlich nicht. Aus besagten Gründen. Und so ein bisschen hat die Rolle als Geheimnisträger ja auch ihren Reiz. Manches ist dabei harmlos amüsant, so wie die absurden Skypenamen, unter denen Prominente derzeit zum Interview anrufen (Grüße gehen raus an Wilson Gonzalez Ochsenknecht). Die werden ebenso wenig an Dritte weitergegeben wie die Telefonnummern und Adressen wichtiger Menschen, die ich über die Jahre in meinem Handy gesammelt habe.

Manches ist menschlich, so wie das eine Glas zu viel auf der Premierenparty. Aber anderes ist auch wirklich abgründig oder zutiefst traurig. So wie die Kinderschauspielerin, die sich im Interview beklagt, dass ihre ebenfalls berühmte Mutter sie nie in den Arm nimmt. So wie das Model, das sich nach dem Essen im Restaurant auf der Nebentoilette übergibt. So wie der Politiker, dessen Alkoholfahne man nach mehreren Treffen für keinen blöden Zufall mehr halten kann.

Oder so wie die zahlreichen Prominenten, die noch heute mit allen Mitteln darum bemüht sind, ihre Homosexualität vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Was solche Gerüchte angeht, habe ich übrigens auch von Kollegen schon hanebüchene Geschichten gehört. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Bekannte gehört hat, dass … Am Verbreiten solcher Vermutungen habe ich persönlich wenig Freude. Ich wünschte, das Thema hätte sich irgendwann ganz einfach von selbst erledigt.