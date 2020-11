Souverän an der Bratpfanne

Berlin. Ich habe in der vergangenen Woche Michael Mittermeier interviewt. „Ach, den gibt es noch?“, fragte mich meine Schwester, als ich ihr am Telefon davon erzählte. Es gibt ihn noch. Allerdings nicht mehr so, wie ich das in meiner Erinnerung abgespeichert hatte. Michael Mittermeier hat mittlerweile komplett weiße Haare. Mich hat das nachhaltig schockiert.

Rational betrachtet gibt es dafür natürlich keinen Grund. Mittermeier ist heutzutage 54 Jahre alt, da kann das schon mal vorkommen. Immerhin sind die Haare noch dran. In meiner Erwartung vor dem Gespräch war er allerdings noch immer dieser hibbelige Nachwuchscomedian mit Lederhose, Basecap und blauem Shirt. Ein Relikt aus einem Land vor unserer Zeit, als ich noch einen Fernseher hatte. Seitdem hat sich offensichtlich viel getan. Michael Mittermeier sieht jetzt aus wie ein Erwachsener – und ich muss sagen, das ist keine Entwicklung zu seinem Schlechtesten.

Leider lässt sich das nicht über alle Figuren des öffentlichen Lebens sagen, die mich aus unterschiedlichen Gründen eine Zeit lang mit ihrer Präsenz begleitet haben, die ich irgendwann aus den Augen verloren habe und die dann unvermittelt wieder in meiner Wahrnehmung aufgeploppt sind.

So wie beispielsweise Gerhard Schröder. Die Bundestagswahl zu seiner zweiten Amtszeit war die erste, bei der ich selbst wählen durfte. Nach einer Kindheit, in der Deutschland ohne Helmut Kohl ähnlich unvorstellbar war wie heute ohne Angela Merkel, fühlte sich das fast wie ein revolutionärer Akt an. Schröder war, im Rahmen deutscher Möglichkeiten, für einen Politiker erfrischend jung, ansehnlich und unkonventionell.

Wenn ich mir heute anschaue, was daraus geworden ist, finde ich das abwechselnd irritierend und grandios unterhaltsam. Und ich meine damit nicht seine dubiosen Beziehungen zu einem über die Jahre lieb gewonnenen Despoten. Ich meine den Privatmenschen Gerhard Schröder, dessen Geschicke sich auf dem Instagram-Account seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim verfolgen lassen. Ein Besuch sei hiermit ausdrücklich empfohlen. Das aktuellste Bild zeigte dort am Wochenende das Ehepaar im Businesslook mit besten Grüßen in schwierigen Zeiten. So weit so staatsmännisch. Für das echte Social-Media-Gold lohnt es sich aber, noch ein wenig weiter runterzuscrollen.

Dort sieht man Gerhard Schröder aka „mein Yopsigi“ im Fleecepulli beim Autogrammkarten signieren, Gerd, wie er seiner Frau die Vorteile der Hagebuttenpflanze erklärt (Tee und, hihi, Juckpulver) und zum Abendbrot in gewohnt sonorer Manier Rilke rezitiert. Eine bunte Mischung aus Politik, Kochen, Gärtnern und Handwerken. Dazu passende Sinnsprüche und Hashtags wie #Garten_Soyeon_Gerhard oder #Partnerschaft_ist. Ich finde das irgendwie rührend. Ein bisschen so, als würde man den eigenen Eltern auf Instagram folgen.

Bereits zur Ikone geworden ist das Foto von Gerhard Schröder am Herd. Aus irgendeinem Grund trägt er dabei eine Daunensteppweste mit nichts darunter. „Der Moderator fragte mich, ob mein Mann zu Hause auch Bundeskanzler sei. Souverän ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne“, schreibt seine Frau dazu. Klassische Text-Bild-Schere, wenn Sie mich fragen.

Was passiert, wenn Politiker den Zenit ihres beruflichen Erfolges überschreiten und das Abgleiten in die Bedeutungslosigkeit droht, lässt sich aktuell in Echtzeit am Beispiel von Donald Trump beobachten. Die spannende Frage ist: Was kommt bei ihm nach der Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens? Zurück ins Reality-TV? Ein neuer Versuch in vier Jahren? Oder können wir uns demnächst auch auf Donalds kleine Youtube-Golfschule und Schminktutorials von Melania freuen? In diesem Fall wäre das dann aber definitiv eine Entwicklung zum Besseren.