Nennen Sie mich Domian

Berlin. Seitdem die Zahl der Interviews, die ich in Person führen darf, wieder abgenommen hat (Danke, Corona!), fühle ich mich manchmal wie bei der Telefonseelsorge. Denn während manche Prominente recht schmallippig werden, wenn sie nicht genau wissen, mit wem sie es am anderen Ende der Leitung zu tun haben, öffnet die Anonymität bei anderen Tür und Tor für intimste Geständnisse.

Ich frage mich, ob diese Häufung mit der sozialen Distanz zusammenhängt, in der wir uns alle seit Anfang des Jahres üben. Übersprungshandlungen in Form von spontaner Intimität nach monatelangem Entzug menschlicher Interaktion quasi. Jedenfalls habe ich in den vergangenen Wochen überproportional viele Lebensbeichten von Menschen gehört, die ich zuvor noch niemals getroffen habe. Oder zumindest das, was die Prominenten dafür halten.

„Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält“, heißt es in Max Frischs Roman „Mein Name sei Gantenbein“. Und ich musste zuletzt oftmals an dieses Zitat denken, wenn mir aus Funk und Fernsehen bekannte Persönlichkeiten vom Drama ihres Lebens nach schwerer Kindheit und gescheiterten Beziehungen berichten, von Krankheiten, Geldnöten und der Last der Berühmtheit oder eigenen Schönheit. Schuld sind ja doch meistens die anderen, wenn es in der Karriere oder ganz im Allgemeinen nicht mehr so läuft, wie es der Selbstwahrnehmung gebührend wäre.

Eine zweite Parallele zwischen Promi-Interview und Therapiesitzung ist die Tatsache, dass sich Interviewer und Interviewter in einer Situation wiederfinden, in der einer aus seinem Leben erzählt und der andere hauptsächlich zuhört und Nachfragen stellt. Eine Situation, in der der Journalist über seinen Gesprächspartner recht viel erfährt, während er selbst meist nicht mehr als seinen Namen offenbart. Um Prominente etwas aus der Reserve zu locken und über dieses Ungleichgewicht hinwegzutäuschen, erzähle ich deshalb manchmal auch ein bisschen von mir selbst, wenn es zum Thema passt. Vertrauen schaffen, Bonding und so. Zugegebenermaßen klappt dieser Trick nur recht selten. Die meisten VIPs gefallen sich in der Rolle des Alleinunterhalters nämlich recht gut.

Eine Ausnahme der etwas anderen Art erlebte ich allerdings in der vergangenen Woche bei meinem Telefoninterview mit Klaus Hoffmann. Denn Klaus Hoffmann hatte Fragen. Und zwar viele. Annika heißen Sie? So wie die Frau von Konstantin Wecker! Wo ist Ihr Büro? Wo sind Sie geboren? Ach, in Berlin. Wo genau? Und wo aufgewachsen? Und wo wohnen Sie jetzt? Leben Sie allein? Und das mögen Sie? Aber Sie haben einen Mann? Oder eine Frau? Sind Sie schon lange zusammen? Zwischenzeitlich war ich mir gar nicht mehr sicher, wer hier eigentlich wen interviewt.

Ob das Ganze echtes Interesse oder ebenfalls ein Trick war, um trotz des unpersönlichen Mediums eine persönliche Ebene herzustellen, habe ich nicht herausgefunden. Da Klaus Hoffmann bei seiner kleinen Inquisition aber recht charmant vorging, haben wir uns dann einfach ein bisschen unterhalten. Und ich erfuhr ganz nebenbei von seinem Kater Julius, der ihn in der heimischen Küche in Kladow manchmal ganz unverhohlen anstarre, von der symbiotischen Beziehung zu seiner Frau Marlene, von seiner kurzen Lebensepisode als Briefträger in Rixdorf, seinem letzten Besuch beim Osteopathen, dem Glauben an kleine Vorsehungen im Leben und unserer geteilten Ansicht, dass der Park des Schloss Charlottenburg der schönste von ganz Berlin ist.

Hätten wir uns beide an vorab formulierte Fragen und Antworten gehalten, wäre das sicher nicht passiert. Statt eines Interviews führte ich an diesem Tag ein Gespräch. Und wenn das passiert, sind das wirklich die besten Momente in meinem Job.