In Corona-Zeiten ist Neukölln überall

Berlin. Wenn ich mir in den vergangenen Tagen die Nachrichten angeschaut habe, hatte ich häufiger das Gefühl, ich befände mich in einer Zeitschleife. Der BER eröffnet, die Bundeskanzlerin verkündet einen Lockdown, und Bettina Wulff soll wieder beim Christian eingezogen sein. Irgendwie ist das doch alles schon mal da gewesen. Gut, das mit dem Flughafen soll mir recht sein, wenn ab jetzt dann endlich Ruhe ist. Und die Wulffs? Muss ja jeder selber wissen. Alle guten Dinge sind drei oder so. Aber Lockdown Teil zwei? Ernsthaft? Auf dieses Comeback hat doch wirklich niemand gewartet.

Obwohl. Wenn ich in meinem Heimat-Risikogebiet Neukölln auf die Straße gehe, bin ich mir da manchmal gar nicht so sicher. Scheißegaligkeit, so weit das Auge reicht. Das ist natürlich nichts Neues. Sperrmüllentsorgung per Zu-verschenken-Schild und zwielichtige Shi-shabars gehören hier zum Gesamtkunstwerk. Trotzdem konnte bisher nichts meine „4 Blocks“-romantisierte Kiezliebe erschüttern. Seit Corona ist das anders. Zum ersten Mal. Seitdem ich hier wohne, bringt mich Neukölln an die Grenzen meines Lokalpatriotismus. Wo ist Toni Hamadi und haut auf den Tisch, wenn man ihn am nötigsten braucht? Und wieso hat Kurt Krömer seinen Mitbürgern in seinem Verhörzimmerchen noch nicht die Leviten gelesen?

Während mir also in der Supermarktschlange mein Hintermann auf die Pelle rückt und auf der Karl-Marx-Straße die Maskenverweigerer entgegenlaufen, telefoniere ich mit verzweifelten Gas-tronomen und schaue zu, wie sich in meinem Posteingang die Absagen häufen. Nicht nur für Veranstaltungen im November, sondern auch im Dezember und sogar Januar. So optimistisch, wie die Politik uns gerade vorgaukelt zu sein, sind Gastronomie und Kulturschaffende offenbar nicht. Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat gerade seine Weihnachts- und Berlinale-Partys gecancelt.

Wie deprimierend sind bitte diese Neuigkeiten? Die Berlinale war für die Film- und Unterhaltungsbranche Anfang dieses Jahres die letzte Bastion des Prä-Corona-Zeitalters. Feiern mit dichtem Gedränge, schlechter Luft, freier Sicht auf Mund und Nase und einer Sorglosigkeit, die mir heute vorkommt wie aus einem Paralleluniversum. Ein Jahr Corona und kein Ende in Sicht. Diese Aussicht wird mit dieser Absage unangenehm real.

Und trotzdem gibt es auch unter den Prominenten und Influencern einige Exemplare, die sich aufführen wie Neuköllner. Riesenhochzeit, Dubai-Urlaub, Maske auf halb acht und selbst nach überstandener Corona-Infektion noch eine große Klappe. Das alles passiert natürlich nicht schamhaft im Verborgenen, sondern unter größtmöglichem medialen Getöse. Ich verstehe das einfach nicht. Denn wenn die Zahlen im Dezember nicht gesunken sind, lässt sich irgendwann auch mit Shampoo-in-die-Kamera-halten kein Geld mehr verdienen.

Abgesehen von den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen habe ich übrigens auch keine Lust auf eine zweite Runde Promi-Homevideos aus der Hölle der Langeweile. Eine Vorschau auf unausgelastete Riesen-Egos gibt es seit Ende der vergangenen Woche bereits auf dem Instagram-Account von Bushido zu sehen. Der Rapper hat sich mit dem Virus angesteckt und lässt uns daran mit einem Quarantäne-Tagebuch teilhaben. Statt Gangsterrapper-Geschichten aus dem Gerichtssaal gibt es nun Familie Ferchichi bei Hausaufgaben und Erziehungsarbeit.

Darf man die Schule schwänzen? Nein! Wohin niest man? In die Armbeuge! Wie heißt das Zauberwort? Alter, du Eierkopf! Früher habe man noch das Fernsehen gebraucht, um das eigene Leben zu versenden, erklärt Bushido dann noch schlaufüchsig. Heute reiche ein Smartphone und Social Media – und schwupps habe man so viele Zuschauer wie RTL2. Problem gelöst, soll doch ruhig eine ganze Branche pleitegehen. Ich gehe kurz ein bisschen weinen.