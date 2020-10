Vom Fluch und Segen der Öffentlichkeit

Berlin. Einer der Gründe, warum ich in meiner Kolumne relativ offen auch über weniger erfreuliche Begegnungen mit Prominenten schreibe, ist der, dass ich mir einbilde, dass sie von diesen nur selten gelesen wird. Rational betrachtet ist das natürlich Quatsch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur meine Oma an meinen Texten hängen bleibt, ist relativ hoch. Mein Gehirn weigert sich dennoch auf wundersame Weise, diese Transferleistung zu erbringen. Anders würde ich mich vermutlich aber gar nicht trauen, jede Woche so über meine Treffen oder Interviews mit Prominenten zu berichten. Bravo für diese produktive Realitätsverzerrung, Gehirn.

Manchmal passiert es allerdings, dass mein Selbstbetrug gefährlich ins Wanken gerät. Wenn ich einen Leserbrief bekomme etwa. Oder schlimmer noch: Wenn ich auf meine Auslassungen angesprochen werde. Vor ein paar Tagen bekam ich eine Moderatorin zum Interview angeboten. Sie sei durchaus bereit, auch persönlicher über sich Auskunft zu geben, hieß es in der E-Mail. Huch, dachte ich, war das jetzt eine Reaktion auf meinen Interview-Knigge der vergangenen Woche

Ein anderes Mal wartete ich in der Akkreditierungsschlange der Fashion Week, als eine freundliche PR-Dame herbeigeeilt kam, mir mein Bändchen überreichte und versicherte, man habe den Wein in der Lounge in diesem Jahr ausgetauscht. Über dessen Qualität und andere Absurditäten der Modewoche hatte ich mich kurz zuvor lustig gemacht. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Dabei gibt es Kollegen, gerade im Kritikerbereich, die genau diese Macht ihres Berufes ganz besonders lieben.

Wenn man mit Prominenten in der Öffentlichkeit unterwegs ist, merkt man schnell, dass es auch bei ihnen solche und solche gibt. Jene, die sich an die Annehmlichkeiten der Bekanntheit nicht nur gewöhnt haben, sondern diese bei Unterlassung sogar empört einfordern. Und jene, die am liebsten unsichtbar wären, wenn sie privat das Haus verlassen. Unnötig zu sagen, dass ich die zweitere Kategorie sympathischer finde. Die Maskenpflicht kommt diesen Promis übrigens sehr zupass.

Götz Schubert erzählte mir kürzlich vom Vergnügen, mit Maske, Kopfhörern und Mütze in den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz verschwinden zu können. Edin Hasanovic berichtete mir beseelt von einem vertrauensvollen Gespräch unter vermeintlich anonymen Hundebesitzern während eines Spaziergangs, nur um dann später durch eine Nachricht bei Instagram feststellen zu müssen, dass man ihn natürlich erkannt habe.

Verständlich, dass unter ständiger Beobachtung eine gewisse Paranoia im Umgang mit anderen Menschen nicht ausbleibt. Als ich neulich in einem Restaurant war, saß am Nebentisch Thomas Hitzlsperger. Wie sich das für einen Foodie gehört, lichtete ich mein Essen vor dem Genuss aus allen Winkeln ab. Als ich mir die Fotos zu Hause anschaute, stellte ich fest, dass sich Hitzlsperger im Hintergrund die Hand vors Gesicht hielt. Ich fürchte, er dachte, ich hätte heimlich versucht, ein Bild von ihm zu machen.

Andere Prominente hingegen rufen die Paparazzi höchst selbst an, wenn sie eine neue Eroberung zum ersten Mal ausführen, lassen ihren Namen fallen, wenn sie spontan einen Tisch im „Borchardt“ brauchen und empfinden das Nichterkanntwerden als persönliche Beleidigung. In der Lobby des Ritz-Carlton durfte ich einmal miterleben, wie ein TV-bekannter Musikproduzent eine Welle machte, weil sein Zimmer noch nicht fertig war. Skandal! Entschädigung! Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?

Ich gebe zu, es gab auch schon Momente, in denen ich mich ebenfalls über das Erkanntwerden gefreut habe. Beispielsweise als mir Gayle Tufts sagte, dass sie meine Texte gern liest. Komplimente von Frauen sind schließlich die schönsten. Vor allem, wenn die so großartig sind wie Gayle Tufts.