Makellose Promis: Die Perfektion der anderen

Berlin. Kennen Sie diese Menschen, die immer aussehen wie aus dem Ei gepellt? Was soll ich sagen, ich gehöre nicht dazu. Im normalen Berliner Alltag fällt das nicht weiter auf. Hier gehört eine gewisse Zerknautschtheit ja irgendwie zum Look. Seitdem ich mich nun aber beruflich in Kreisen bewege, in denen die U-Bahn-, Fahrrad- oder Kopfsteinpflastertauglichkeit der Garderobe keine Rolle spielt, versuche ich mich anzupassen. Mit wechselhaftem Erfolg.

Am Freitag war ich zu einem abendlichen Getränk bei Jan-Henrik Maria Scheper-Stuke, Geschäftsführer der Manufaktur Auerbach, eingeladen. Andere nennen ihn auch den Krawattenkönig. Obwohl er in den vergangenen Monaten eher als Maskenkönig ein glückliches Händchen bewiesen hat. Jan jedenfalls gehört genau zu dieser Kategorie Menschen: makellos in jeder Lebenslage. Dass er gerne in Wedding oder Neukölln empfängt, unterstreicht das auf eine skurrile Art und Weise. „Sommerlich entspannt“ war dieses Mal auf der Einladung als Dresscode zu lesen. Weil wir uns schon ein paar Jahre kennen, machte ich nicht den Fehler, dort in einem Outfit aufzukreuzen, das ich persönlich für sommerlich entspannt halte.

Häufig zugange bei diesen Feierlichkeiten sind auch Männermodel Günther Krabbenhöft und sein weibliches Pendant Britt Kanja. Beide ü60 und stets von Kopf bis Fuß wie aus dem Handbuch für stilsicheres Auftreten gekleidet. Ist das Maskerade aus PR-Gründen oder einfach eine Lebenseinstellung? Ich jedenfalls bin jedes Mal schwer beeindruckt wenn ich die beiden treffe und wundere mich: Wie machen die das? Ist das nicht anstrengend? Und wie verdammt noch mal sehen auch andere Prominente wie Sylvie Meis oder Helene Fischer immer so douglasverkäuferinnenhaft perfekt aus? Ist es die ständige Verfügbarkeit persönlicher Stylisten und Hair- und Make-up-Spezialisten? Würde ich dann auch so aussehen? Oder ist das genetisch? Meine Mutter erzählt gerne die Anekdote, wie ich als Kind regelmäßig vollkommen derangiert vom Spielplatz zurückkehrte, während an unserem Nachbarsmädchen Buddelsand teflonartig abzuperlen schien.

Nach einem Interview mit Edin Hasanovic im Treptower Park stellte ich neulich zu Hause fest, dass ich einen fetten Streifen Fahrradschmiere am Kinn hatte. Ich fragte mich, ob das erst auf dem Rückweg passiert ist oder er es vorgezogen hatte, sich im Stillen über mich zu amüsieren. Wenn ich morgens in frisch gebügelter Bluse aus dem Haus gehe, weil ich später am Tag einen Termin habe, hat sich das Kleidungsstück bereits bei meiner Ankunft im Büro in einen knittrigen Fetzen verwandelt. Zur Schadensbegrenzung habe ich für die Schreibtischschublade einen Steamer angeschafft. Aber was mache ich mir vor, ich könnte es auch lassen. Von Heidi Klum und Jennifer Aniston gibt es Fotos, wie sie liegend auf dem Rücksitz einer Limousine zum roten Teppich transportiert werden, damit das Kleid nicht knittert. Ob es stört, wenn ich das beim nächsten Mal im Taxi auch mache? Für meinen Seelenfrieden sind solche Blicke hinter die Kulissen auf jeden Fall Gold wert. Prominente, die ihr Imperfektionen mit der Öffentlichkeit teilen, haben einen Ehrenplatz in meinem Klatschreporterherzen.

Mein neuester Girlcrush in dieser Hinsicht ist deshalb Daniela Katzenberger. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige ihrer Sendungen gesehen. Wozu auch? Das hätte meine Vorurteile nur unnötig durcheinander gebracht. Seitdem ich mich aber kürzlich auf ihren Instagramkanal verirrte, bin ich verliebt. Die Katze lässt ihre Fans dort nicht nur an ihrer Barbiewerdung teilhaben, sondern amüsiert sich in ihren Storys am liebsten über sich selbst, wenn Extensions, künstliche Wimpern und Push-up-BH wieder verschwunden sind. Ich hoffe heimlich, dass das bei Helene und Sylvie ganz genau so ist.