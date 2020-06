Man sieht Ihnen Ihr Alter gar nicht an ...

Berlin. Neulich fragte mich ein Schauspieler bei der Freigabe seiner Interviewzitate, ob es denn wirklich notwendig sei, dass sein Alter im Text genannt werde. Er werde schließlich immer für jüngere Rollen besetzt und überhaupt, man ist doch immer nur so alt, wie man sich fühlt. Den Gefallen konnte ich ihm leider nicht tun. Die Altersangabe gehört im Klatschjournalismus quasi zur Grundausstattung. Zugegeben, nicht selten spielt dabei eine gewisse Häme eine Rolle. Peter Maffay (70): Seine Neue ist 38 Jahre jünger! Madonna (61): Ist dieses Outfit noch altersgemäß? Ich freue mich schon auf eine Häufung dieser Geschichten im bevorstehenden Sommerloch. Als Vorboten habe ich schon ein paar Nippel- und Höschenblitzer ausgemacht.

Kein Wunder also, dass mancher Prominente einiges an Aufwand betreibt, um dem Zahn der Zeit mit ärztlicher Hilfe ein Schnippchen zu schlagen. Oder besser noch: Verwirrung um das eigene Geburtsjahr stiften und so für Verzweiflung bei der zahlenversessenen Journaille sorgen. Karl Lagerfeld kolportierte Zeit seines Lebens mehrere Versionen des Jahres seiner Menschwerdung. Schuld war offiziell natürlich nicht die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit, sondern eine buchhalterische Unstimmigkeit, verursacht von Mutti. Auch Anastacia, Jennifer Lopez, Sandra Bullock, James Blunt und Maren Gilzer schummelten sich jahrelang jünger. Elisabeth von Österreich-Ungarn alias Sissi ließ sich nach ihrem 30. Geburtstag überhaupt nicht mehr fotografieren, um in der Öffentlichkeit das Bild der ewig jungen Kaiserin zu konservieren. Dank Prä-Instagram-Zeitalter gelang das sogar recht erfolgreich. Marlene Dietrich hörte in ihren späten Jahren gänzlich auf, ihre Wohnung zu verlassen. „Älter als 39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war“, fand schließlich auch schon Coco Chanel.

Die Altersanimosität des besagten Schauspielers fand ich also recht rührend. Denn wer hat ihn schließlich nicht, diesen wunden Punkt. Auf der anderen Seite ist Prominenz aber auch ein Biotop für die Kultivierung absurdester Eitelkeiten, die ganz ohne störende äußere Einflüsse gedeihen können. Denn das Beste: Je berühmter ein Schauspieler, Sänger oder Künstler, desto weniger wird ihm widersprochen. Anders kann ich mir Mutationen wie die gesamte Familie Kardashian nicht erklären. Hier noch ein bisschen straffer, praller, konturierter oder ist das zu viel? Ach i wo, das sieht suuuuper aus!

Nirgendwo sonst wird so ein Kult um Alter und Äußerlichkeiten betrieben und dementsprechend viel getrickst wie in der Showbranche. Mit Make-up, Botox und formender Unterwäsche. Wenn man einem aus Funk und Fernsehen bekannten Menschen dann aber leibhaftig gegenübersitzt und gewisse Täuschungsmanöver wie Filter und Photoshop wegfallen, führt das manchmal zu absurden Situationen, die – und das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue – den VIPs kein bisschen peinlich sind. Da werden Bäuche eingezogen, Lippen geschürzt, der Ringblitz bemüht und die Schokoladenseite in Position gebracht. Und weil den Medien trotz allem nicht zu trauen ist, wird im Anschluss immer häufiger auch noch eine Freigabe der interviewbegleitenden Fotos verlangt. Mit ein bisschen Glück bleiben ein oder zwei Motive übrig, auf denen der Porträtierte seinem realen Spiegelbild möglichst wenig ähnlich sieht.

Aus Journalistenperspektive ist das natürlich unglaublich nervig. So ganz unter uns kann ich das aber durchaus nachvollziehen. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der mich Regen an den Rande eines Nervenzusammenbruchs brachte, weil er meine sorgsam geglätteten Haare zerstörte. Und der wirklich einzige Grund, weshalb ich jeden Tag Sport mache, ist Eitelkeit. Menschen, die behaupten, dass ihnen das tatsächlich Spaß macht, werde ich nie verstehen. Und über das Alter sprechen wir dann nach meinem 39. Geburtstag noch mal.