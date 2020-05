Berlin. Ich war am Wochenende beim Frisör. Zum ersten Mal seit zwei Monaten, um wenigstens auf meinem Kopf wieder ein bisschen Normalität herzustellen. Den Coiffeur meines Vertrauens kenne ich seit etwa zehn Jahren, mit seiner Begrüßung überraschte er mich dieses Mal dann aber doch.

„Ich bin ja eher der Verschwörungstheoretiker“, erklärte er mir zum Thema Corona-Krise. An die Regeln halte er sich trotzdem – der Kundschaft zuliebe. Ich war irritiert, was Glaubensfragen angeht, sind wir sonst eigentlich auf einer Wellenlänge. Dass das in der aktuellen Ausnahmesituation nichts heißen muss, hatte in der vergangenen Woche allerdings auch schon ein anderer Mann auf beeindruckende Weise unter Beweis gestellt.

Ich gebe zu, ich fand Attila Hildmann früher einmal gut. Also seine Kochbücher und seine Herangehensweise an den Veganismus. Richtig sympathisch war er allerdings noch nie, und spätestens nach seinem drohgebärdenden Pumpgun-Gepose als Reaktion auf eine schlechte Kritik seines Charlottenburger Imbisses war davon auszugehen, dass der Herr nicht alle Klötzer im Beutel hat. Was Hildmann seit März in den sozialen Medien absondert, war dann aber doch nicht zu erwarten. Wenn ich das richtig verstanden habe, leben wir als Sklaven demnächst in einer Diktatur, die Presse lügt, und Bill Gates ebnet den Weg in den Überwachungsstaat. Aluhutträger sind natürlich immer die anderen, und eine neue Weltordnung hat auch irgendwas damit zu tun. Ich habe irgendwann ehrlich gesagt nicht mehr durchgeblickt.

Sind Detlef D! Soost ein paar Sicherungen durchgebrannt?

Leider ist der Berufsveganer mit seinen wirren Statements nicht allein. Auch bei ein paar anderen Prominenten scheinen abseits der sozialen Kontrollmechanismen ein paar Sicherungen durchgebrannt zu sein. Detlef D! Soost faselt von Zwangsimpfung und stellt die Demokratie in unserem Land in Frage. Besonderen Nachdruck verleiht er seinem Aufruf zum Widerstand mit einer Til-Schweigeresken Anhäufung von Ausrufezeichen!!!!!!!!! Eva Herman findet, dass mit dem 5G-Ausbau und einer zeitgleich auftretenden Pandemie kann doch nun wirklich kein Zufall sein, und Xavier Naidoo hat derweil Atlantis entdeckt.

Das alles wäre ziemlich amüsant, wenn es nicht so besorgniserregend wäre. Denn leider hören diesen Menschen aufgrund ihrer Bekanntheit ja viele andere zu. Andererseits glauben Prominente auch ohne Corona allerlei Abenteuerliches, ohne damit den Weltfrieden zu gefährden. Und ich meine nicht Anfängerhokuspokus wie Scientology. Nena beispielsweise schwört angeblich auf Mondwasser. Ob sie es auch wirklich trinkt, da gehen die Meinungen auseinander. Mancher Kollege hält die Forderung danach lediglich für Nenas Art, Journalisten in den Wahnsinn zu treiben. Warum? Weil sie es kann.

Tesla-Gründer Elon Musk ist Anhänger der Simulationshypothese, wonach unsere Zivilisation nicht real ist, sondern eine von außen gesteuerte Simulation. Seinen gerade geborenen Sohn hat er X Æ A-12 genannt. Weißte Bescheid.

Robbie Williams hoffte auf Ufos

Kim Wilde erzählte mir in einem Interview einmal von einer Ufo-Landung in ihrem Garten. Eine Erfahrung, die Robbie Williams bisher erspart geblieben ist – sehr zu seinem Bedauern. Immerhin hatte er vor zehn Jahren extra ein Haus in einer bei Aliens sehr beliebten Gegend erworben.

Eine ganze Karriere begründeten seine Kollegen Alice Cooper, Marilyn Manson und Ozzy Osbourne auf dem Spiel mit Satanismus und Okkultismus. Letzterer ist unter anderem dafür berühmt, dass er bei einem Konzert einmal einer lebenden Fledermaus den Kopf abbiss. Dass das keine gute Idee ist, haben uns spätestens die vergangenen Monate gelehrt.

Es empfiehlt sich also bei den Extravaganzen der Prominenten das zu beherzigen, was auch schon bei „Wetten, dass ..?“ galt: Bitte nicht zu Hause nachmachen. Auch nicht, wenn es die vegane Alternative ist.