Was man bei den Liveschalten zu den Promis alles lernen kann

Berlin. Als Klatschreporter ist man stets bemüht, von den Prominenten ein bisschen mehr zu erfahren, als sie eigentlich verraten wollten. In dieser Hinsicht ist die Corona-Krise Gold – oder macht uns arbeitslos. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Homestorys und Einblicke ins Privatleben sind nämlich plötzlich überall. Selten hat man VIPs so uneitel erlebt. Dreitagebärte, Jogginghosen und ungeschminkte Gesichter so weit das Auge reicht. Sogar Pickel werden in den sozialen Medien als Highlight eines ereignislosen Tages präsentiert.

Denn klar, auch die Promis sitzen den ganzen Tag zu Hause und langweilen sich. Und was macht man, wenn man das Internet leer gelesen, den Nachwuchs an Disney Plus outgesourct und eine Ausrede fürs Fensterputzen gefunden hat? Richtig, man dreht beliebige Instagram-Stories. Irgendwo muss das aufgestaute Sendungsbewusstsein ja hin. Dass man sich sonst nur nach mehrstündiger Sitzung beim Stylisten in die Öffentlichkeit wagt, niemals einem Journalisten von seinen Privatangelegenheiten erzählen, geschweige denn in die eigenen vier Wände lassen würde, ist jetzt auch egal. Corona machts möglich. Und das führt mitunter zu irritierenden Einblicken. Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Heidi Klum hat einen monstergroßen Hund, Arnold Schwarzenegger ein Pony Dass Heidi Klum einen monstergroßen Hund hat, der gern zwischen ihr und Tom Kaulitz kuschelt, wussten wir leider schon vorher. Neu war mir aber die Information, dass Arnold Schwarzenegger mit einem Yorkshire Terrier, einem Pony und einem Esel Tisch und Bett teilt. Madonna hat Pre-Quarantäne offensichtlich noch einmal die Gesichtszüge anziehen lassen, sendet nun live aus der Badewanne und singt mit Bürstenmikrofon von frittiertem Fisch. Dwayne „The Rock“ Johnson trinkt plötzlich sehr viel Tequila. Praktischerweise den seiner eigenen Marke. Zur Not kann man sich damit sicher auch die Hände desinfizieren. Barbara Schöneberger, sonst mein Spirit Animal, wenn es um aufgetürmte Haare und übertriebene Outfits geht, grüßt plötzlich per Videobotschaft im Bademantel und mit Pferdeschwanz. Die Isolation führt auch dazu, dass die ältere Generation der arrivierten Fernsehmacher die sozialen Medien für sich entdeckt. Im Falle von Thomas Gottschalk, Oliver Pocher, Günther Jauch und ihrer „Quarantäne-WG“ wurde das Experiment nach drei Tagen wieder beendet. Aber auch Eckart von Hirschhausen fremdelt noch mit dem Neuland Instagram. Denn Influencer, hihi, das Wort hatte er bisher immer nur mit der Grippe in Verbindung gebracht. Jan Josef Liefers improvisiert aus dem unaufgeräumten Keller und wird dabei von seiner Frau Anna Loos mit einer alten Stehlampe beleuchtet. Verrückt! Dunja Hayali macht „Lesung mit Gequatsche“. Dabei ist sie – und das hat sie mit mir gemeinsam – direkt in den Kapuzenpullover eingezogen. Hat Jörg Pilawa wirklich eine Wand in Baumstammoptik? Aber nicht nur das. Auch seriöse TV-Formate wie die „NDR Talk Show“ werden mittlerweile ins Wohnzimmer verlegt und geben den Blick frei auf fragwürdige Einrichtungsentscheidungen. Sitzt Tim Mälzer in der Abstellkammer? Hält Oliver Pocher das für Kunst, was da bei ihm im Hintergrund herumhängt? Hat Jörg Pilawa wirklich eine Wand in Baumstammoptik zu Hause? Wohnt Axel Prahl tatsächlich in Eiche Rustikal und trägt zu Hause eine Lesebrille Marke Supermarktkassengestell? Und warum sieht es bei Toni Kroos aus wie in einem trostlosen Krankenhauszimmer? Noch absurder wird es nur bei den Profi-Influencern. Pamela Reif renoviert gerade ihre neue Wohnung und lässt sich an alle Wände Fototapete kleben, die die Pariser Haussmann-Architektur nachahmen soll. Spiegelfluchten, Säulen, Stuck – das ganze Programm. Das ist unglaublich furchtbar. Carina Spack hat sich derweil eine barbietraumrosa Küche installieren lassen. Ich könnte ewig so weitermachen, aber die Arbeit ruft. Ich muss noch den Kacheltisch wischen und den Gelsenkirchener Barock abstauben.