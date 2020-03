Ein bisschen Liebe gegen den Corona-Blues

Auf dem Höhepunkt der Megxit-Hysterie schrieb eine Kollegin einer anderen Zeitung, sie wolle sich des Themas nun auch einmal annehmen. So zur Entspannung. Sonst schreibe sie nämlich immer nur von „echten“ Krisen. Krieg, Flüchtlinge, Politik. So etwas in der Art. Mal abgesehen von dem weit verbreiteten Irrtum, dass Unterhaltungsjournalismus sich quasi so nebenbei erledigt, bin ich in diesen Tagen tatsächlich sehr froh, dass ich in diesem Medium für die Abteilung Brot und Spiele zuständig bin. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie ein paar Minuten garantiert Corona-freie Zeit. Stattdessen: ein bisschen Liebe.

Liebe für Frauen in diesem Fall. Das hatte ich mir schließlich selbst als Hausaufgabe aufgetragen. Deshalb, nichts für ungut, liebe Männer, aber je älter ich werde, desto mehr verschieben sich meine Interview-Vorlieben weg vom Men- und hin zum Girlcrush. Als ich anfing, über Prominente zu schreiben, gab es für mich nichts Aufregenderes, als jene tollen Typen zu treffen, von denen andere nur träumen konnten. Und von denen auch ich heimlich schwärmte. Was war ich nervös bei meinen Gesprächen mit Ryan Reynolds, Robert Pattinson, Robbie Williams und Matthias Schweighöfer. Der Gegenstand meiner schlaflosen Nächte: einmal Brad Pitt, Ryan Gosling oder George Clooney sprechen. Wow! Dabei kann ich mich nicht erinnern, dass bei einem dieser Interviews inhaltlich einmal irgendetwas besonders Wertvolles herausgekommen wäre. Eher Worthülsen aus dem PR-Handbuch. Egal, es ging ums Prinzip. Und natürlich sind das auch weiterhin genau die Geschichten, die ich gern erzähle, wenn ich nach meinem aufregenden Klatschjournalisten-Lifestyle gefragt werde. Hillary Clinton, Stella McCartney, Charlize Theron und Robin Wright auf der Liste Werde ich gefragt, wen ich gern einmal treffen würde, sieht meine Wunschliste heute allerdings ein bisschen anders aus. Hillary Clinton, Stella McCartney, Charlize Theron und Robin Wright etwa. Verantwortlich für diesen Sinneswandel ist mit Sicherheit voranschreitende Reife meinerseits. Zum anderen aber auch die Begegnungen mit unglaublich tollen Frauen, die mich in den vergangenen Jahren nachhaltig beeindruckt haben. Dazu gehörte erst kürzlich mein Spaziergang mit Cynthia Barcomi. Eigentümerin von zwei Cafés, Kochbuchautorin, Mutter von vier Kindern – und das alles mit inspirierender Leichtigkeit, guter Laune und Ausgeglichenheit. Oder Alexandra Hipwell. Fitnesstrainerin, ehemalige Profitänzerin und Bodybuilderin, Mutter und gesegnet mit einer positiven Ausstrahlung und Power, die noch für 100 andere reicht. Sängerin Balbina, schon optisch eine Erscheinung, verhilft deutscher Popmusik mit ihrer Wortgewaltigkeit zu ungeahnter Poesie und ist auch im persönlichen Gespräch nicht weniger beeindruckend. Und haben Sie das „Just be a Lady“-Video mit Schauspielerin und Politikerin Cynthia Nixon gesehen? Gillian Anderson in der Serie „Sex Education“ oder die Biografie von Michelle Obama gelesen? Sind Sie Iris Berben einmal live begegnet, Anne Will oder Daniela Schadt? Vorbilder in Sachen Ausstrahlung, Gelassenheit und Fabelhaftigkeit Ich bin verliebt in alle diese – Achtung, Plattitüde – starken Frauen und strebe als Lebensziel an, einmal in die Nähe so einer Ausstrahlung, Gelassenheit und Fabelhaftigkeit zu kommen. Soweit ich das nach meinen Interviews mit zahlreichen Frauen beurteilen kann, kam aber selbst Beyoncé wohl nicht als Queen B auf die Welt. Es ist ein langer Weg zu so viel Zen. Die gute Nachricht: Wenn man erst mal da ist, verliert angesichts dieser Vorbilder selbst das Altern seinen Schrecken. Klar gibt es auch Männer mit ähnlicher Ausstrahlung und Lebensleistung. Darüber schreibe ich dann ein anderes Mal, versprochen. Und sollte sich das Interview mit Brad Pitt doch noch einmal ergeben, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Schon der guten alten Zeiten wegen.