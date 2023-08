Kasupke sagt, wie es ist

Wat wäre der Somma ohne unsre tierischen Jeschichten, mit denen meene Freunde vonna Journallje die nachrichtenarme Sommazeit ‘n bisschen uffpeppen könn. Ick saje nur: Löwenjacht in Kleenmachnow. Jestan der Nachklapp: Uffjereechta Nachbar meldet Raubkatze in Dahlem. Laut Fotobeweis definitiv keen Wildschwein, dafür entpuppt sich die Bestie als Plüschtier. Naja, jeda kann sich ja ma vakieken. Dabei jibts Nachrichten, die echt besorgniserrejend sind: Der Bier-Absatz in Deutschland sinkt und sinkt, außadem jeben die Menschen in Gaststätten wenija Jeld aus. Droht jetz det nächste Eckkneipen-Sterben? Ick gloobe, ick muss da enerjisch jejensteuan...