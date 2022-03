Wie Tayfun Korkut Hertha aus dem Tiefschlaf wecken will

Wenn mein Neffe wütend ist, sieht das ziemlich lustig aus. Er hüpft dann auf der Stelle, wackelt mit seinen Armen und stampft mit seinen Füßen. Was amüsant anzuschauen ist, hat aber einen ernsten Hintergrund. Weil er mit seinen drei Jahren noch nicht weiß, wie er seiner schlechten Laune am besten Luft macht, wird die Unzufriedenheit weg geschüttelt. Familiäre Erzählungen besagen, dass das bei mir ähnlich ausgesehen haben soll. Halte ich ja für ein Gerücht.

Bei Tayfun Korkut braucht es mittlerweile mehr als eine Schüttel-Attacke. Der Trainer von Hertha BSC hielt seiner Mannschaft am Dienstag beim Training eine ordentliche Standpauke. Zu lange musste er sich jetzt anschauen, wie seine Spieler durch den Abstiegskampf taumeln, wie kaum einer wirklich verstanden hat, wie nah die Zweite Liga ist. Dass einem da irgendwann der Kragen platzt, ist nur allzu menschlich.

In einem Video, dass der RBB via Twitter teilte, ist ein äußerst energischer Korkut zu sehen, der in einem Mix aus Deutsch und Englisch auf seine Mannschaft einredet. „Scheiß auf mich, ich möchte, dass ihr gewinnt. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft. Ich will am Wochenende zur Hölle noch mal gewinnen. Ich will, dass ihr gewinnt.“„Euch steht die Scheiße bis hier“, schrie der 47-Jährige und zeigte auf seine Hüfte. Ihm selbst stehe die Selbige bis zum Hals. „Aber ich werde alles geben, um oben zu bleiben.“

Vorangegangen war nicht nur der leblose Auftritt am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt, nach dem man der Mannschaft fast die Bundesligatauglichkeit absprechen durfte. Vorangegangen war wohl auch eine viel zu laxe Einstellung beim Training. „Ich trainiere hier keine Jugendmannschaft, der ich sagen muss: Wir laufen jetzt. Glaubt ihr, so kommen wir hier raus? Glaubt ihr, so kommt ihr überhaupt aus irgendetwas in eurem Leben raus?“

Ich möchte ehrlich sein: Mir hat das imponiert. Korkut war bislang alles andere als ein Lautsprecher in Westend. Seine wenig aussagekräftigen Statements auf Pressekonferenzen bringen nicht nur die Fans Woche für Woche auf die Palme. Sie haben auch den Eindruck entstehen lassen, dass der Chefcoach am Rande der Ahnungslosigkeit unterwegs war.

Mit der erneuten Rückendeckung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic scheint Korkut seine Rolle ganz neu zu interpretieren. So laute Töne wie am Dienstag waren auf dem Schenckendorffplatz jedenfalls lange nicht mehr zu hören.

Warum das jetzt ein gutes Zeichen ist? Erinnern Sie sich doch mal kurz an Ihre Kindheit zurück. An das letzte Donnerwetter Ihrer Eltern, weil sie sich mit Ihren Geschwistern so richtig schön gestritten hatten. Nach der Runde Schimpfe wurden aus den Konfliktparteien wieder Verbündete. Getreu dem Motto: Nur gemeinsam sind wir stark.

Bei Hertha geht es jetzt natürlich nicht darum, dass sich die Mannschaft gesammelt gegen den Trainer stellt – so wie das früher bei den Eltern vielleicht der Fall war. Sie sollte jetzt lieber schnellstmöglich erkennen, dass der Abstieg nur dann verhindert werden kann, wenn alle am selben Strang ziehen.

Die Voraussetzungen sind noch da. Manager Bobic hat gesagt, dass das „Tischtuch“ zwischen Mannschaft und Trainer „nicht zerschnitten“ ist. Außerdem hätten die Spieler erkannt, „dass sie das Problem sind“ und, „dass sie aktuell keine Mannschaft sind“.

Einsicht ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Und um zu einer solchen Einsicht zu gelangen, braucht es eben manchmal einen Weckruf. „Indem man sich auch gegenseitig verbal wehtut, auch mal den Konflikt sucht“, wie Bobic findet. Korkut hat seinen Spielern die Meinung gegeigt, hat mehr als deutlich gemacht, dass er keine faulen Ausreden mehr gelten lässt. Auch wenn das in diesen Zeiten etwas zu martialisch klingt: Für Hertha geht es ums Überleben in der Fußball-Bundesliga. Da hilft eben kein kollektives Wut-Schütteln mehr.