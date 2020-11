Was ein Taschentuch mit dem Sozialismus zu tun hat

Wie kann man nur? Fragt der in eigentlich jeder Beziehung vorbildliche Deutsche und führt das in Überlegenheitsfeinstrick gewebte Taschentuch zum Naserümpfen an das Organ. Wie kann man nur kubanischstämmiger Amerikaner sein und in Miami diesen Trump wählen? Bestenfalls sollte wirklich niemand einen wie Donald Trump wählen. Nur wenn es darum geht, dass jemand bestimmt werden soll, der den Rest seiner Tage im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL verbringen muss. Schließlich kommt Herr Trump vom Fernsehen.

Exil-Kubaner in Florida stammen mitunter von unangenehmen Leuten ab, die als Großgrundbesitzer andere Menschen unterjocht haben. Manche sind aber einfach der Unfreiheit entflohen und wollen nie wieder ihre Freiheit gefährdet sehen. Durch selbsterklärte Richtigtuer, wie Che Guevara. Der zwar auf Postern und T-Shirts gut aussieht, aber vor allem ein Mörder war. Oder Fidel Castro. Der sich, anders als Trump, mit demokratischen Wahlen nicht rumgeärgert hat. Sondern auf Kuba eine karibische Sowjetunion errichtete. Inklusive der Folterkeller. Die auch in sozialistischen Diktaturen immer zur Ausstattung gehören. Wie kann man nur? Könnten die Exil-Kubaner aus Miami zurückfragen. Wie kann man Sozialisten eine Stadt und ein Land mit einer lebensgefährlichen Grenze zerschneiden lassen und dann immer noch glauben, Sozialismus bleibe eine prima Idee. Wie kann man diejenigen, die recht viel Mief des realen Sozialismus abbekommen haben und noch heute Verbrechen des Mafioso Putin decken, in jede mögliche Fernsehsendung einladen und als drollige Eumel beklatschen? Wird bestimmt wieder total lustig, wenn Gregor Gysi sich in der nächsten Talkshow auf sein sozialistisches Furzkissen setzt. Nein, uns sollte keiner „Wie kann man nur?“ fragen, denn wir besitzen das historische Naserümpftaschentuch und haben mit dem Sozialismus nur die besten Erfahrungen gemacht.