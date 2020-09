Timing ist die halbe Miete

Berlin. Das T-Wort lässt mich nicht los. Wenn ich dieser Tage über Hertha BSC nachdenke, rauscht ständig dieser eine Begriff durch meinen Kopf, dabei sind die einzelnen Themenkomplexe höchst unterschiedlich. Profi-Fußball hat ja nun mal weit mehr Facetten als Tore, Taktik oder Tempo, und so beschäftigt mich momentan ein eher übergeordnetes Phänomen: das des guten Timings.

Fast sieben Wochen lang haben sich Herthas Profis auf die neue Saison vorbereitet, haben Kondition gebolzt, das Kombinationsspiel geübt und Testkicks bestritten. Ein kräftezehrendes und notwendiges Übel, klar, aber eben auch nur das Vorgeplänkel. Dass es am Freitagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig endlich losgeht mit der Spielzeit 2020/21, dürfte die Profis daher ähnlich freuen wie mich oder die Fans. Das Timing: genau richtig.

Ob das auch auf die Planung von Trainer Bruno Labbadia zutrifft? Das muss sich erst noch zeigen. Die große Erfahrung des Coaches lässt darauf hoffen, dass er die Belastung genau richtig getaktet hat und die schwachen Testspiele eine Folge der hohen Trainingsintensität waren. Inzwischen hatten die strapazierten Körper seiner Spieler Zeit zum Erholen. Sehen wir in Braunschweig also einen ganz anderen Auftritt als zuletzt beim mauen 0:2 gegen den HSV? Es wäre an der Zeit.

Auch wenn die Profis in den vergangenen zehn Tagen deutlich weniger gescheucht wurden als zuvor: Die Bedingungen blieben schwierig. Das galt besonders für die Nationalspieler, die mit ihren Teams durch Europa jetteten und fragwürdige Nations-League-Partien bestritten, statt bei ihren Klubs am letzten Feinschliff zu arbeiten. Bei Hertha standen deshalb zeitweise nur noch neun Feldspieler auf dem Platz, was selbst einen problemerprobten Trainer wie Labbadia etwas ratlos machte. Das Timing der Länderspielrunde: ein Desaster.

Die vielleicht positivste Nachricht aus dem Hause Hertha BSC kam während der Vorbereitung aus der Geschäftsstelle. Von dort flatterte die Pressemitteilung in die Welt, dass Hertha schicke neue Trikots auf den Markt gebracht hat und jene bis auf Weiteres sogar ohne störendes Sponsorenlogo zu haben sind. Vorn unbeflockt – das ist in den Augen vieler Anhänger ein Synonym für unbefleckt, also wurden die neuen Kleider der alten Dame prompt zum Kassenschlager. Ein neues Trikot zu verkaufen, ehe der neue Sponsoren-Deal eingetütet ist – besser kann das Timing aus Fan-Sicht nicht sein.

Nahezu grandios war rückblickend auch das Timing von Investor Lars Windhorst, Hertha dermaßen viel Geld zugänglich zu machen, um den Berlinern ernstzunehmende Chancen auf die internationalen Startplätze zu verschaffen. Ende Juni 2019 klinkte sich der Geldgeber beim Hauptstadtklub ein, ehe ein paar Monate später die Corona-Pandemie ausbrach und etliche Bundesliga-Klubs in die Bredouille brachte. Während diverse Mitkonkurrenten seither einen Sparkurs fahren müssen, kann Hertha weiter investieren. Eine absolute Luxussituation, wäre da nicht dieser eine kleine Haken.

Aktuell ist Windhorsts Geld nämlich noch nicht allzu viel wert. Grund dafür ist das Wechselfenster, das wegen der coronaerschütterten Spielpläne bis zum 5. Oktober verlängert wurde. Richtig Fahrt wird das Transferkarussell wohl erst kurz vor Toresschluss aufnehmen, weshalb Verstärkung womöglich erst nach dem dritten Spieltag in Berlin eintrifft. Nicht ausgeschlossen, dass Hertha zu diesem Zeitpunkt schon drei Niederlagen auf dem Konto hat und mächtig unter Druck steht. Das Timing des Transfermarkts: eine Katastrophe.

Auf der anderen Seite ist ja selbst der beste Saisonstart für die Katz, wenn es danach schlagartig bergab geht – so wie im Vorjahr unter Herthas Ex-Coach Ante Covic, der zum Auftakt bei Bayern München sensationell einen Punkt holte. Ein Hoch von kurzer Dauer, der Rest ist (unrühmliche) Geschichte. In einem Punkt gibt es jedoch kein Pardon: Im Pokal muss Hertha als Favorit gewinnen. Eine Wahrheit, die zeitlos ist.